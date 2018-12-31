Küçükköy taraftarının öldüğü olaylarla ilgili yeni görüntü

İSTANBUL, (DHA) İstanbul Süper Amatör Lig 6. Grup\'ta Yıldırım Bosnaspor ve Küçükköyspor arasında oynanacak maç öncesi çıkan kavgada Küçükköy taraftarı Muhammed Yücel (17) bıçaklanarak, hayatını kaybetti. Yaralanan taraftarın hayatını kaybettiği haberi stada ulaştıktan sonra çıkan olaylar nedeniyle maç tatil edildi. Çıkan olaylarla ilgili sosyal medyada yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde Yücel\'in yoldan kalkması ve kaldırama kadar yürümesi görülüyor. Ağacın altında yere yığılan Yücel için çevrede bulunanların hareketlenmeleri de görüntülere yansıyor.

(FOTOĞRAF)