Küçükçekmece'deki yangında 76 yaşındaki kadının ölümü davasında karar

Serpil KIRKESER / İSTANBUL, (DHA) KÜÇÜKÇEKMECE\'deki 2 yıl önce tartıştığı evli sevgilisinin evini ateşe vererek 76 yaşındaki babaannesinin ölümüne neden olduğu iddia edilen tutuklu sanık Hasan Ö.\'nün (20) yargılandığı dava karara bağlandı. Mahkeme, \"2 torba odun götürüp evlerini yakmışım; hayret içindeyim!\" diyerek kendisine iftira atıldığını savunan sanık Hasan Ö.\'yü, \"iyi hal\" indirimi de uygulayarak müebbet hapis cezasına çarptırdı. Karar oybirliğiyle alınırken, sanığın tutukluluk halinin de devamına karar verildi.

İDDİANAMEDE OLAY ANLATILDI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca hazırlanan iddianameye göre olay şöyle oldu:

Küçükçekmece\'de 20 Mart 2016\'da 4 katlı bir binada saat 04.00\'de yangın çıktı. Binanın çatı katında yaşayan 76 yaşındaki Latife Çetinkaya ise dumandan etkilendi ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Yangının kundaklama olduğu ve yangının sebebinin kapı önlerine yığılan odun parçalarının tutuşturulması olduğunun belirlenmesi üzerine polis soruşturmayı derinleştirdi. Polisin yaptığı araştırmada yanan evde oturan bir başkasıyla evli olan Y.Ş.’nin, şüpheli Hasan Ö., ile arkadaşlık yaptığını ve bir süre önce de ayrıldığını belirledi. Hasan Ö., Gebze\'de akrabalarının yanında olduğu belirlenen Y.Ş.\'ye olay gecesi \"Bu işin sonunda sen zararlı çıkacaksın, ben zevk alacağım\", \"Şahidim Allah olsun, seni ben ne olursa olsun sana çok büyük acı yaşatacağım, hayattan beklentim yok\" şeklinde mesajlar attığı da tespit edildi. Polis, ölen Latife Çetinkaya\'nın oğlu İbrahim Çetinkaya ve torunu Y.Ş.\'nin ifadelerine başvurdu.

\"BU GECE HEPİNİZ DİRİ DİRİ YANACAKSINIZ\"

İbrahim Çetinkaya \"Olay gecesi alevleri gördüm. \"Yangın var\" diyerek bağırdım, evde bulunan kişileri uyandırdım, ateşi söndürdüm. Ancak çatının iyice tutuşması ve yanan parçaların aşağı düşmesi üzerine üst daireye çıkamadım. Komşulara itfaiyeye haber vermelerini istedim. Sokağa çıkarak \"Kim bu yangını çıkardıysa karşıma çıksın\" diyerek bağırdım. Binaya 100-150 metre mesafeden bir erkek şahıs \'Bu gece hepiniz diri diri yanacaksınız\' diyerek bağırdı. Sesin geldiği tarafa gittim kimseyi görmedim. Annemin ve kendi dairemin önüne hiçbir zaman odun koymadık, yakacaklarımızı bahçede muhafaza ediyor, ihtiyaç kadar dairemize odun çıkarıyorduk\" dedi.

HASAN Ö., TUTUKLANDI

Eşiyle boşanma aşamasında olduğunu, ortak arkadaşları vasıtasıyla Hasan Ö. ile tanıştığını belirten Y.Ş. de şüphelinin kendisini ailesiyle tehdit ederek görüşmeye zorladığını, 20 Mart 2016 tarihine kadar aralıklarla görüştüğünü, şüpheliden uzaklaşmak için Gebze\'ye gittiğini anlattı. Gözaltına alınan ve suçlamaları reddeden şüpheli Hasan Ö. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Soruşturma sonunda savcılık, ölüme sebebiyet veren yangının şüpheli Hasan Ö., tarafından çıkarıldığına ilişkin yeterli delil ve tespit bulunduğunun anlaşıldığını belirtti ve şüpheli hakkında \"Yangın kullanarak öldürme\" suçundan dava açtı.

SANIK SUÇLAMALARI REDDETTİ

Bakırköy 7. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde karar duruşmasında söz alan Hasan Ö., kendisine iftira atıldığını, kız arkadaşı Y.Ş.\'nin telefonda küfür etmesi üzerine mesaj gönderdiğini belirterek, \"Kendisi beni çağırdı. Evlerinin kapısı kapalıydı. Geriye döndüm. 2 defa evlerine gittim. 2 torba götürüp evlerini yakmışım hayret içindeyim\"diyerek suçlamaları reddetti.

İYİ HAL İNDİMİ UYGULANDI; SANIK MÜEBBET HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Mahkeme heyeti sanığı, \"Yangın kullanmak süretiyle nitelikli kasten öldürme\" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Sanığın mahkemeye saygısız bir davranışı bulunmadığını belirten mahkeme heyeti, sanığa \"iyi hal\" indirimi uygulayarak müebbet hapis cezası verdi. Kararı oybirliğiyle alan mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin de devamına hükmetti.

AVUKAT: KARARA İTİRAZ EDECEĞİZ

Kararın ardından konuşan sanık Hasan Ö.\'nün avukatı Pakay Salmanoğlu, karara itiraz edeceğine belirterek, \"Ceza yargılamalarında hüküm kurulurken her türlü şüpheden uzak somut ve kesin delillere dayanılarak hüküm kurulur. Duruşmada kurulan hüküm ne yazık ki somut delillere dayanmamaktadır. Ceza yargılamalarında \'şüpheden sanık yararlanır\' ilkesi gereğince yüzde bir şüphenin varlığında bile kesin hüküm kurulamaz. Ancak mahkeme dosyadaki müşteki beyanlarına dayanarak şüpheli bir karar tesis etmiştir. Verilen bu kararın Yargıtay incelemesinde sonra bozulacağını ümit ediyoruz. Yargıtay\'a başvuru yollarımızı kullanacağız. Adaletin tecelli edeceğine inancımız sonsuzdur\" dedi.