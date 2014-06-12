Küçükçekmece'deki tarihi koruya AVM için inşaat başladı!

İstanbul'da Küçükçekmece Gölü’nün doğu kıyısında yer alan ve 1. derece doğal sit alanı olan Soğuksu Korusu’nun bitişiğindeki yeşil alana konut ve AVM yapmak üzere hafriyat çalışmaları başladı. "Cennet Koru" adlı lüks rezidans projesi kapsamında bugün top sahası olarak kullanılan ve 3. derece doğal sit alanı olan araziye 13 katlı bloklar inşa edilecek. Keleşoğlu ve Eba İnşaat’ın yürüttüğü ‘Cennet Koru’ adı verilen lüks projede daire fiyatları 1 milyon 174 bin liraya kadar çıkıyor.

Elif İnce'nin Radikal'deki haberine göre, inşaat ile Küçükçekmece Gölü arasında kalan Soğuksu Korusu da belediye tarafından ‘macera parkı’ olarak düzenlenecek. Belediye Başkanı Temel Karadeniz’in duyurduğu düzenleme kapsamında tarihi koruya kafe-lokantalar, satış birimleri, gezinti treni, mini motokros alanı, seyir terası ve yapay gölet yapılması planlanıyor. Koru ve bitişiğindeki yeşil alanın imara açılması, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) yaklaşık bir sene önce hazırladığı ‘Soğuksu Mevkii I ve III. Derece Doğal Sit Alanı Koruma Amaçlı İmar Planı’yla mümkün oldu. Koru ve bitişiğindeki yeşil alana özel hazırlanan imar planı, 1. derece doğal sit olan korunun içine ‘günübirlik tesis ve rekreasyon alanı’ adı altında tesisler yapılmasının önünü açtı. Aynı imar planıyla korunun arkasındaki 3. derece doğal sit alanı da konut, sağlık tesisi ve dini tesis yapılacak şekilde imara açıldı.

TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Şube Başkanı Sami Yılmaztürk, projenin bir ‘kent suçu’ olduğunu belirterek ‘’Doğal SİT alanında mahalledeki mevcut yapılaşmadan daha yoğun ve imtiyazlı bir yapılaşma öngörülmektedir. Bu, koruma ilkesinin mantığına aykırıdır. Ayrıcalıklı imar hakkı verilerek getirilen yoğunluk, mahallenin zaten yetersiz sosyal donatı alanını daha da azaltmaktadır. İnşaat yapılmak istenen yer bölgenin bugüne kadar korunabilmiş tek yeşil alanıdır. İnşaat yüksekliği de çarpık bir yapılaşma ortaya çıkarmakta, mahalleyle göl arasına yaklaşık 13 katlı bir set çekmektedir” dedi.



Depremde burada toplanıldı



Korudaki ağaçların işaretlenmesi bölge sakinlerini huzursuz etti. Mahalle sakini Sezer Gedik, korunun 2000’li yıllara kadar bölge halkınca mesire yeri olarak kullanıldığını, yıllar içinde bakımsız bırakıldığını ve giderek tenhalaştığını anlattı. Gedik, “Bugün top sahası olarak kullanılan ve üzerine inşaat yapılmak istenen arsa, 99 depreminde insanların kaçtığı boş alandı. Çocukluğumda herkes burada piknik yapardı. Bu günlerde Küçükçekmece halkı piknik yapmak için Kayabaşı’na kadar gitmek zorunda. Burasını ağaçlandırıp halka açmak varken neden lüks inşaat yapılıyor? Koru da inşaatlara ön bahçe olarak düzenleniyor, artık burada da para harcamadan oturamayacağız demek” diye konuştu.



İnşaat için korudan vazgeçmiş!



Küçükçekmece Belediyesi, Radikal’in sorularına cevaben inşaat yapılacak arsanın özel mülkiyette olduğunu, arsa sahibinin buraya inşaat yapabilmek için sahibi olduğu koruyu devlete hibe ettiğini ve korudaki ağaçların kesilmeyeceğini öne sürdü. Belediyenin cevabı şöyle:

”İlgili alanın planı için tabiat varlıkları koruma kurulundan izin alınmış ve orada inşaat yapılabilmesi için, içinde ağaçların olduğu 40 dönümlük koru devlete terk edilmiştir. Arazi özel mülkiyet olduğundan ve esas korunması gereken 40 dönümlük arazi devlete terk edildiğinden ve ağaç olmayan bölüm için plan yapıldığından, belediyenin bir dahli söz konusu değildir. Bölgede bulunan ağaçlar 2007 yılında tescil edilmiş olup, kimlikli ağaçlardır, kesilmeleri söz konusu olmayıp, suç teşkil etmektedir.”