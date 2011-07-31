Küçükçekmece’de yeşil çığlık

T24 - İstanbul’un en büyük tatlı su kaynaklarından olan Küçükçekemece Gölü’ndeki hızlı yokoluş önceki gün yeşil alg patlaması ile bir kez daha kendini gösterdi.





Gölün 16 kilometre karelik yüzeyinin hepsi insansal atıklardan kaynaklanarak çoğalan alg nedeniyle yeşil bir örtüye büründü.



İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi uzmanları gölün su kalitesindeki aşırı zayıflama nedeniyle bakteri miktarının ve toksik oranının insan sağlığını tehlikeye düşürecek boyuta ulaştığını vurguladı.



Uzun yıllardır Küçükçekmece Gölü ve çevresinde bilimsel araştırmalar yapan İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi’nden Prof. Dr. Meriç Albay, gölün imdat çığlığını duymayan insanlara yeşil alg patlamasıyla tepki gösterdiğini söyledi.



Prof. Dr. Albay, “Gölün ana kaynaklarından olan Eşkinoz ve Nakkaş dereleri evsel ve kimyasal atıkları taşıyor. Temiz su yerine kirle beslenen göl de yok oluyor”dedi.









