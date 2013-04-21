Küçükçekmece'de yangın: 5'i çocuk 6 ölü

İstanbul Küçükçekmece'de bir evde çıkan yangında, 5'i çocuk 6 kişi hayatını kaybetti. Yangının elektrik sobasının devrilmesi sonucu çıktığı iddia edildi.



Edinilen bilgiye göre, Kanarya Mahallesi Florya Caddesi Çaylak Sokak'taki 4 katlı binanın en üst katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, 20 yaşındaki Elif Erten ile çocukları 7 aylık Nisanur Erten ve Fatmagül Erten (5), akrabalarının çocukları Ömer Bahçi (4) ve 6 yaşındaki ikizler Aylin ve Hilal Bahçi hayatını kaybetti.

Cesetler Adli Tıp'ta

Hayatını kaybeden 5'i çocuk 6 kişinin cesetleri, incelenmek ve kimlik tespitleri yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Yangında eşi ve iki çocuğunu kaybeden baba İdris Erten, sinir krizleri geçirdi.

Sebep elektrik sobası mı?

Yangının, dairedeki elektrik sobasının devrilmesi sonucu çıktığı iddia edildi.

Tatil için gelmişlerdi

Elif Erten ile eşi İdris Erten'in gurbetçi oldukları ve yaklaşık 15 gün önce tatil amacıyla Almanya'dan Türkiye'ye gelerek, akrabaları Bahçi ailesinin evinde kalmaya başladıkları öğrenildi.

Patlama bulgusu yok

Küçükçekmece Belediye Başkanı Aziz Yeniay ise incelemelerde bulunduktan sonra yaptığı açıklamada, herhangi bir patlama bulgusuna rastlanmadığını ve 2 çocuğun yangından şans eseri kurtulduğunu söyledi. Yeniay, "Çok üzücü bir durum. 5'i çocuk 6 kişi hayatını kaybetti. Ekiplerimiz gerekli incelemeyi sürdürüyor. Konunun yakından takipçisi olacağız" diye konuştu.