Küçükçekmece'de trafik kazası: 1 ölü

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.



Halkalı İstasyon Mahallesi Yarımburgaz Caddesi'nde yol yapım çalışması süren Gümrük Yolu'nda gitmekte olan Hasan Kılavuz'un kullandığı 34 PYY 84 plakalı otomobil, karşı yönden gelen İlhan Keskin yönetimindeki 34 TL 1083 plakalı otomobille çarpıştı.



Kazada, Kılavuz'un kullandığı otomobilde bulunan ve kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi öldü.



Yaralanan 2 sürücü de Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

