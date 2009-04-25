T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Küçükçekmece'de trafik kazası: 1 ölü

25 Nisan 2009 03:56

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

Halkalı İstasyon Mahallesi Yarımburgaz Caddesi'nde yol yapım çalışması süren Gümrük Yolu'nda gitmekte olan Hasan Kılavuz'un kullandığı 34 PYY 84 plakalı otomobil, karşı yönden gelen İlhan Keskin yönetimindeki 34 TL 1083 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, Kılavuz'un kullandığı otomobilde bulunan ve kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi öldü.

Yaralanan 2 sürücü de Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24