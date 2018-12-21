KÜÇÜKÇEKMECE'DE PLASTİK AMBALAJ ATÖLYESİNDE YANGIN 

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ / İSTANBUL DHA

Küçükçekmece\'de plastik ambalaj ve naylon poşet üretimi yapılan atölyede yangın çıktı.

İnönü Mahallesi, Maslak Çeşme Caddesi üzerinde bulunan naylon poşet ve plastik ambalaj üretimi yapılan atölyede saat 10.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesi sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Atölyede maddi hasar meydana geldi.

Görüntü Dökümü:

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-İtfaiye ekiplerinden görüntü

-Binadan görüntü

-Genel ve detaylar

