KÜÇÜKÇEKMECE'DE ÖLDÜRÜLEN GENÇ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Haber-Kamera: Erhan TEKTEN - Akın ÇELİKTAŞ - İSTANBUL DHA

Küçükçekmece\'de eve giren hırsızlar tarafından bıçaklanarak 16 yaşındaki zihinsel engelli Ahmet Yusuf Öz son yolculuğuna uğurlandı. Bezirganbahçe Camii\'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Öz\'ün cenazesi Gülbahçe Mezarlığı\'na defnedildi. Cenaze namazı öncesi Öz\'ün annesi ve babası taziyeleri kabul etti.



Görüntü dökümü:

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-Tabutun görüntüsü

-Babanın tabuta sarılması

-Cenaze namazı

-Tabutun cenaze aracına konması

-Genel ve detaylar

