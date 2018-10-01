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KÜÇÜKÇEKMECE'DE ÖLDÜRÜLEN GENÇ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

  Haber-Kamera: Erhan TEKTEN  -  Akın ÇELİKTAŞ - İSTANBUL DHA Küçükçekmece'de eve giren hırsızlar tarafından bıçaklanarak 16 yaşındaki zihinsel engelli Ahmet Yusuf Öz  son yolculuğuna uğurlandı

01 Ekim 2018 19:56

 

Haber-Kamera: Erhan TEKTEN  -  Akın ÇELİKTAŞ - İSTANBUL DHA
Küçükçekmece\'de eve giren hırsızlar tarafından bıçaklanarak 16 yaşındaki zihinsel engelli Ahmet Yusuf Öz  son yolculuğuna uğurlandı. Bezirganbahçe Camii\'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Öz\'ün cenazesi  Gülbahçe Mezarlığı\'na defnedildi.  Cenaze namazı öncesi Öz\'ün annesi ve babası taziyeleri kabul etti. 
 
Görüntü dökümü:
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-Tabutun görüntüsü
-Babanın tabuta sarılması
-Cenaze namazı 
-Tabutun cenaze aracına konması
-Genel ve detaylar
 

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Erhan TEKTENDHA KüçükçekmeceAhmet YusufBezirganbahçe CamiiMezarlığı
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