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Yaşam

Küçükçekmece'de metrobüs kazası

Seferler kontrollü bir şekilde yürütüldü

Fotoğraf temsilidir.

31 Aralık 2015 11:20

Küçükçekmece'de bir metrobüs önünde giden başka bir metrobüse arkadan çarptı. Kazada her iki metrobüste maddi hasar meydana geldi. 

Kaza nedeniyle metrobüs yolunda yoğunluk oluştu. Havanın kar yağışlı olması nedeniyle yolcular metrobüsleri terk etmedi.

Saat 09.30 sıralarında Avcılar-Zincirlikuyu seferini yapan metrobüs, Cennet metrobüs durağına yaklaşık 50 metre mesafade önünde seyir halindeki başka bir metrobüse arkadan çarptı. 

Kazada her iki metorobüste maddi hasar oluştu. Kazaya karışan metrobüsteki yolcular başka metrobüslere bindirildi. Kaza nedeniyle seferler kontrollü bir şekilde yapıldı. Bu nedenle metrobüs yolunda yoğunluk oluştu.

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