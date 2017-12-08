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KÜÇÜKÇEKMECE'DE 5 KATLI BİNANIN GİRİŞİNE SES BOMBASI ATILDI

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU - DHA/İSTANBUL  Küçükçekmece'de gece saatlerinde 5 katlı bir binanın girişine atılan ses bombası polis ekiplerini alarma geçirdi

08 Aralık 2017 06:11

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU - DHA/İSTANBUL 
Küçükçekmece\'de gece saatlerinde 5 katlı bir binanın girişine atılan ses bombası polis ekiplerini alarma geçirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri patlamanın meydana geldiği yerde inceleme yaptı. 

Olay Küçükçekmece, Söğütlüçeşme Mahallesinde gece saat 01:30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Zeytin Sokak üzerinde bulunan 5 katlı bir binanın girişine atılan ses bombası büyük bir gürültüyle patladı. Uykularından fırlayan apartman sakinleri durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri patlamanın meydana geldiği binanın girişine şerit çekerek önlem aldı. Ayrıca herhangi bir olumsuzluğa karşıda olay yerine zırhlı polis aracının geldiği görüldü. Polis ekipleri patlamanın meydana geldiği apartmanın demir kapısının zarar gördüğü ve camlarının kırıldığını tespit etti. Polis ekipleri vatandaşlardan aldığı bilgi doğrultusunda şüpheli 2 kişinin kaçtığını tespit etti. Polis ekipleri patlamanın ses bombasından kaynaklandığını belirlerken ayın binanın ik ay önce de kurşunlandığı iddia edildi. 
Olaya ilişkin başlatılan soruşturması sürüyor. 

Görüntü Dökümü:
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- Olayın medyana geldiği yer 
- Polis ekiplerinin çalışması 
- bina girişinde ki zarar gören kapı 
- vatandaşlar ile rop 
- Genel ve detaylar 


 

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