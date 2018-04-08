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Küçükçekmece'de 3 katlı binanın çatısı alev alev yandı

Soner HASIRCIOĞLU /İSTANBUL,(DHA) KÜÇÜKÇEKMECE'de gece saatlerinde 3 katlı bir binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı

08 Nisan 2018 07:02

Soner HASIRCIOĞLU /İSTANBUL,(DHA) KÜÇÜKÇEKMECE\'de gece saatlerinde 3 katlı bir binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan binanın çatısına müdahale etti. İtfaiye ekipleri binanın en üst katındaki bir dairede oturan ve son anda uykudan uyanarak pencereye çıkan bir kişiyi kurtardı. 

Yangın Küçükçekmece, Söğütlüçeşme Mahallesi\'nde gece saat 01:30 sıralarında çıktı. Edinilen bilgiye göre, Gülbahar Sokak üzerinde bulunan 3 katlı bir binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm binanın çatısını sardı. Komşularının apartmanlarından alevlerin yükseldiğini gören mahalle sakinleri durumu hemen itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan binanın çatısına hemen müdahale etti. Polis ekipleri de çevrede önlem alırken, sağlık ekipleri de herhangi bir olumsuzluğa karşı hazır bekledi.

UYKUSUNDAN UYANARAK PENCEREYE ÇIKAN BİR KİŞİ SON ANDA KURTARILDI
İtfaiye ekipleri çatısı yanan binaya her iki cepheden de müdahale ederek kontrol altına aldı. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak diğer binalara sıçramadan söndürüldü. İtfaiye ekipleri daha sonra binada soğutma çalışması yaptı. Ayrıca tek tek katları da dolaşan itfaiye ekipleri binada oturan vatandaşları tahliye etti. İtfaiye ekiplerinin çalışması sırasında 3 katlı binanın en üst katında oturan ve ismi öğrenilemeyen yabancı uyruklu bir kişi ise son anda uykusundan uyanarak pencereye çıktı. Dumanların yükseldiği daireden cama çıkan kişiyi gören mahalle sakinleri pencerede durması için uyarıda bulundu. İtfaiye ekipleri de merdiven yardımıyla pencerede bekleyen kişiyi alarak aşağı indirdi. Son anda kurtarılan kişi sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılarak ambulans ile hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. 

ALEV ALEV YANAN BİNANIN ÇATISI CEP TELEFONU KAMERASINDA 
Yangın çıkan binanın alev alev yanması vatandaşların cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde 3 katlı binanın çatısının tamamen yandığı görülüyor. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin de yangına müdahale etmesi görülüyor. Bu arada mahallede korku ve panik yaşayan vatandaşlarında olduğu da görülüyor. Ayrıca binanın çatısından aşağıya ateş parçalarının düştüğü görülüyor. 
İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırırken, polis ekiplerinin de olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.

(FOTOĞRAFLI)

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