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KÜÇÜKÇEKMECE GÖLÜNDE KADIN CESEDİ BULUNDU

  Haber-Kamera: Alper KORKMAZ-İSTANBUL DHA Küçükçekmece gölünde 63 yaşında bir kadının cesedi bulundu

11 Şubat 2018 16:00

 

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ-İSTANBUL DHA
Küçükçekmece gölünde 63 yaşında bir kadının cesedi bulundu. Haberi alıp göl kenarına gelen yakınları gözyaşı döktü. 
Edinilen bilgilere göre, parkta devriye görevi yapan güvenlik görevlileri saat 09.30 sıralarında gölde bir ceset olduğunu gördü. Göreviler durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Polis ekipleri olay yerine güvenlik şeridi çekerken, cesedin bulunduğu noktaya gelen Deniz Polis\'i gölde bulunan cesedi kıyıya çıkardı.  Yapılan incelemelerde cesedin, 63 yaşındaki Nihal Kaya\'ya ait  olduğu belirlendi. Haberi alan yakınları olay yerine gelerek uzun süre gözyaşı döktü. Yapılan incelemelerin ardından  kadının cenazesi Adli Tıp Kurumu\'na kaldırıldı. 

Görüntü Dökümü:
-Olay yerinden görüntü 
-Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları
-Deniz polisinin cesedi çıkarışı 
-Yakınlarının gelişi 
-Ağlaması
-Diğer detaylar

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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