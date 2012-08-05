Küçükçekmece Gölü kirlilik yüzünden yeşerdi

İstanbul'da bulunan Küçükçekmece Gölü kirlilik nedeniyle yeşil bir renk aldı.

İhsan Dörtkardeş'in haberine göre, İstanbul'da Küçükçekmece ile Avcılar ilçeleri arasında bulunan Küçükçekmece Gölü'nün yüzeyi yeşil bir örtü ile kaplandı. Kirliliği değerlendiren İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Meriç Albay, sudaki yeşilliğin yosundan kaynaklanmadığını ve bunun pislik olduğunu belirtti.

Prof. Dr. Meriç Albay, gölden avlanan çeşitli balıkların yenmemesi gerektiğini anlatırken, İstanbul'un en önemli su havzalarından biri olan gölü besleyen Eşkinoz ile Nakkaş derelerinin evsel ve kimyasal atıkları taşıdığını söyledi.

Albay, "Küçükçekmece'de görülen atıklardan kaynaklanan kirlilik, fosfor ve azot nedeniyle alg patlaması yaşatıyor. Bunlar da toksik üretiyor. Balıkları, kuşları öldürüyor. Yeşil rengi de bu algler veriyor. Buradan çıkan balıkların yenilmesi ileride ciddi sağlık sorunlarına yol açar" dedi.