Küçükçekmece'de Suriyeli işçiye ırkçı saldırı: Şüpheliler 5 gündür yakalanmadı

Mültecileri hedef alan saldırılara bir yenisi daha eklendi. İstanbul Küçükçekmece Atatürk Mahallesi’nde yaşanan olayda, önleri 20 kişilik bir grup tarafından kesilen iki Suriyeli genç, ırkçı saldırıya uğradı. Saldırının detaylarını Saeed ailesi anlattı. Dil sorunu nedeniyle tercümeyi evin küçük oğlu Ömer (16) yaparken, saldırıda yaralanan Muhammed Saeed (19) şu bilgileri paylaştı: “Pazar günü saat 20:00 civarı bir akrabamla perşembe pazarında yürüyorduk. Köşeyi dönerken bir grupla karşılaştık. Tahminen 20 kişi varlardı ve Türkçe konuşuyorlardı. İçlerinden biri elinde bıçakla bize bağırdı, 22-23 yaşlarındaydı. Akrabam kaçmaya başladı ama ben kaçamadım.”

"'Önüme çıkan her Suriyeliyi öldüreceğim' dedi"

Kendisini kovalayan gruba kısa sürede yakalandığını ifade eden Muhammed, “Bu insanları daha önce hiç görmedim. ‘Benim bir suçum yok’ dediğim halde biri karnıma bıçak salladı. Yana çekilince bıçak bacağıma geldi. O esnada ‘Bir gün bütün Suriyelileri öldüreceğiz’ diye bağırıyorlardı. Bıçağı tutan adam, ‘Önüme çıkan her Suriyeliyi öldüreceğim’ dedi. O adamla birlikte grup da hızla uzaklaştı” dedi.

Ağabeyinin kan içinde yerde kaldığını belirten Ömer Saeed ise sonraki detayları anlattı: “Kaçan akrabam sonra ağabeyimi aramış. ‘Neredesin, iyi misin’ diye sormuş. Ağabeyim önce yarayı hissetmemiş, sonra bacağındaki kanı fark etmiş ve yardım istemiş. Onu amcamın arabası ile hastaneye kaldırmışlar.”

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinin düzenlediği adli muayene formunda Muhammed’in sol bacağında “10 santimetre uzunluğunda, kenarları düzgün, cilt altı dokuya uzanan kesik” olduğu bilgisi yer aldı. Bacağına çok sayıda dikiş atılan Muhammed’in pansumanları evde yapılıyor.

"Yabancı ülkedeyiz, birşey yapamıyoruz"

Olaya ilişkin karakola gittiklerini ve şikâyetçi olduklarını belirten baba Mikdad Saeed ise, “Oğlumla birlikte inşaatlarda çalışıyorduk. Başımıza bu olay geldi. Ne yapalım, yabancı bir ülkede yaşıyoruz, susuyoruz mecburen” diye konuştu.