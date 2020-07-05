Küçükçekmece'de bir erkek, boşandığı kadını silahla vurduktan sonra yaşamına son verdi

İstanbul Küçükçekmece'de bir erkek, Sefaköy Metrobüs Durağı'nın yanında bulunan Atatürk Parkı'nda boşandığı kadını yaraladıktan sonra yaşamına son verdi.

Küçükçekmece Sefaköy Metrobüs Durağı yanında bulunan Atatürk Parkı'nda meydana gelen olayda, iddiaya göre, Bayram Ö. 2019 yılında boşandığı İmran E. isimli kadınla konuşmak için metrobüsten inerek, Atatürk Parkı'na geldi.

İmran E. ile tekrar bir araya gelmek istediğini söylediği öğrenilen Bayram Ö., reddedilmesi üzerine İmran E.'ye tabancayla ateş açtı. İmran E.'yi yaralayan Bayram Ö., daha sonra aynı tabancayla başına ateş etti.

Silah seslerini duyan vatandaşlar yardıma koştu. Bu sırada hemşire olduğu öğrenilen bir kadın, ağır yaralanan Bayram Ö.'ye kalp masajı yaptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan İmran E. ve Bayram Ö. hastaneye kaldırıldı.

Bayram Ö., hayatını kaybederken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.