Küçükçekmece'deki park soruşturmasında belediye başkan yardımcısı ile park ve bahçeler müdürü görevden uzaklaştırıldı

İstanbul Valiliği’nden Küçükçekmece'deki bir çocuk parkında "PKK renkleri kullanıldığı" gerekçesiyle başlatılan soruşturmayla ilgili açıklama geldi. Söz konusu materyallerin kaldırılmasına karar verildiği belirtilen açıklamada, parkın yenilenmesiyle ilgili işlemlerden sorumlu olduğu belirtilen Küçükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Gevezoğlu ve Park ve Bahçeler Müdürü görevden uzaklaştırıldı.

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Valilikten yapılan açıklama şöyle:

Küçükçekmece Belediyesinin İstasyon Mahallesinde bulunan Atatürk Parkı’nda tamamlanan yenileme çalışmaları neticesinde bazı yer döşemelerinde “PKK terör örgütü sembol ve renklerinin kullanıldığı yönündeki ihbar, şikâyet ve mahallinde yapılan tespitler üzerine”, söz konusu materyallerin Kaymakamlıkça kaldırılması sağlanmıştır.

Küçükçekmece Kaymakamlığının konuya ilişkin 12.11.2020 tarihli yazıları ile Valiliğimize gönderilen bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucunda;

Parkın yenilenmesiyle ilgili işlemlerden sorumlu olduğu tespit edilen Küçükçekmece Belediyesi Başkan Yardımcısı (S.G.) ile Park ve Bahçeler Müdürü (Ş.M.), 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 137. vd. maddeleri gereğince, görevi başında kalmalarında sakınca görüldüğünden, Valiliğimizce görevinden uzaklaştırılmıştır.