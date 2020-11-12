Küçükçekmece'deki bir çocuk parkında "PKK renkleri kullanıldığı" gerekçesiyle soruşturma başlatıldı

İstanbul’da Küçükçekmece ilçesinde belediyenin yenilediği parkta, PKK’nın sembol ve renkleri kullanıldığı gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.

Küçükçekmece Belediyesi, İstasyon Mahallesi’ndeki Atatürk Parkı’nda yapılan yenileme çalışmalarını geçen günlerde tamamlanmıştı. Parkın bir bölümünde kullanılan görsel, "PKK’yı çağrıştırdığı" gerekçesiyle tepki çekti.

Soruşturma başlatan İstanbul başsavcılığı, Küçükçekmece’deki parkta projeyi sunan ve/veya onaylayan kişilerin açık kimliklerinin tespit edilmesi, terör bağlantılarının araştırılması için talimat verdi.

Küçükçekmece Belediyesi'nden yapılan açıklamada da şu ifadelere yer verildi:

"İçişleri Bakanlığımıza ulaşan ve içeriğinde "Küçükçekmece Belediyesi'nce ilçemizin İstasyon Mahallesinde bulunan Atatürk Parkı'ndaki yenileme çalışmalarının 10 Kasım 2020 tarihinde tamamlanması sonrasında bazı yer döşemelerinde PKK terör örgütünün sembol ve renklerinin kullanıldığı" yönündeki ihbar üzerine, Valiliğimizin talimatları ile Kaymakamlığımızca mahallinde derhal gerekli inceleme yaptırılmış ve bahse konu örgütsel anlam içeren sembollerin kaldırılması sağlanmıştır.

Konuyla ilgili olarak İçişleri Bakanlığımızın talimatı doğrultusunda soruşturma açılmış olup ayrıca adli makamlara da suç duyurusunda bulunulmuştur. "