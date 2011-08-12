-Küçükali BM'nin beyanını eleştirdi İSTANBUL (A.A) - 11.08.2011 - Türk Kızılayı Genel Başkanı Tekin Küçükali, bugün BM'nin tamamen çarpıtılmış, ilgisiz, alakasız bir beyanını daha okuduklarını belirterek, ''Somali'ye acilen 1,5 milyar dolar lazımmış. Dünya devi diye adlandırdığımız ülkenin bir yılda sadece evcil hayvanlar için harcadığı para 40 milyar dolar. Dünya insanının bir yılda kendisini güzelleştirmek için salonlarda harcadığı para 160 milyar dolar'' dedi. Hayata Hoş Bakanlar Platformunun Sait Halim Paşa Yalısı'nda verdiği iftarda konuşan Küçükali, Afrika'nın, özellikle de Somali'nin zor günler geçirdiğini ifade ederek, Somali halkının büyük bir kıtlıkla karşı karşıya olduğunu, 11 milyon nüfuslu Somali'nin yarıya yakınının ölümle burun buruna geldiğini söyledi. Somali'de bir yandan açlık, bir yandan iç kargaşa nedeniyle insanları canından bezdiren bir ortam olduğunu kaydeden Küçükali, şöyle konuştu: ''2008'de Dünya Gıda Örgütü'ne bir rapor verdik ve 'Dünyadaki gıda fiyatlarındaki artışlar anormal şekilde yükselmeye başladı, Afrika ile ilgili önleminiz nedir?' dedik. Onlar da 'Biz planlamamızı yaptık' dediler. Bundan 2 ay önce bu planlamayı görmek istediğimizi söyledik. 'Afrika ciddi sıkıntı içinde, patlama noktasına geldi' dedik. Çıktı genel sekreterleri açıklama yaptı ve dedi ki 'Biz Somali'yi yanlış planladık'. Somali'nin bir anda Türkiye'nin gündemine oturmasının sebebi burada. 90 günde 29 bin çocuk ölüyor, bu insanlar 'pardon' diyor. Hangi ölçüler içerisinde, sanki sokakta yürürken birinin diğerine yanlışlıkla omzu değmiş 'Afedersiniz' diyor. Böylesine pişkinlik içinde söylenen bu sözlerden son derece üzüntü duyduk. Dünya bu konuda çok duyarlı olmadı. Her zamanki gibi kendi anlayışlarıyla işi geçiştirmeye çalıştılar.'' Türkiye'de Arap ülkeleriyle ortak bir toplantı yapıldığını ve Türk Kızılayı önderliğinde toplanacak yardımların Somali'de bir depoya yığılması ve oradaki insanlara dağıtılması kararı alındığını ifade eden Küçükali, Somali'de 15 bin metrekarelik bir alanda deponun tutulduğunu ve Türkiye'den 4 uçağın dünyaya yeniden bir ses ve nefes verebilmek, bir anlayış doğması için oraya gittiğini kaydetti. Bugün BM'nin tamamen çarpıtılmış, ilgisiz, alakasız bir beyanını daha okuduklarını belirten Küçükali, şöyle devam etti: ''Somali'ye acilen 1,5 milyar dolar para lazımmış. Şimdi çocukların açlıktan öldüğünü, 30 gün aç kalan insanın artık yemek yeme şansının olmadığını, sadece serumla hayata döndürmenin birinci derece şart olduğunu bildiğimiz bir ortamda onlara göre hala 1,5 milyar dolar yardımla Somali ayağa kalkarmış. Dünya devi diye adlandırdığımız ülkenin bir yılda sadece evcil hayvanlar için harcadığı para 40 milyar dolar, 30 tane Somali'yi ayağa kaldırır. Dünya insanının bir yılda kendisini güzelleştirmek için salonlarda harcadığı para 160 milyar dolar, 100 tane Somali'yi ayağa kaldırır. Bu işi dert edinmek lazım. Söylem ve nutukla bu iş olmuyor, icraat gerekli. Biz de icraat gerçekleştirmek adına kolları sıvadık ve yardım kampanyası başlattık. Kampanyaya çok güzel cevaplar verildi, biz de yüreklendik.'' Herkesin kampanyaya katılmasını isteyen Küçükali, ''Yaptığınız yardımı küçük görmeyin. Serçenin gagasındaki çöp bize göre çok küçüktür ama onu bir de serçenin gözüyle görmek lazım, koca çam ağacını almış götürüyor. Yaptığınız yardım o insanın gözünde koca çam ağacıdır'' dedi. -Platform da Somali'ye yardım kampanyası başlattı- Hayata Hoş Bakanlar Platformu Başkan Yardımcısı Abdullah Kavukçu, bu sofralarda oruçlarını açarken ülkenin ve dünyanın yaşadığı sorunların farkında olduklarını belirterek, dünyanın öbür ucunda bir ülke halkının açlıkla savaştığını ve Türkiye'den yardım beklediğini söyledi. Türkiye'de de açlık sınırında yaşayan ve yardımseverlerin küçücük yardımlarıyla hayatı değişecek vatandaşlar olduğunu ifade eden Kavukçu, ''Ramazan ayı boyunca iftar çadırlarıyla ailelere destek olmaya çalışacağız. Platform olarak vazifemizin farkındayız. Somali'deki insanlık dramının son bulması için yönetim kurulu olarak büyük bir yardım kampanyası başlatıyoruz'' dedi. Platformun Başkanı Kemal Güneş de herkesi Somali'ye yardım kampanyasına katılmaya davet etti.