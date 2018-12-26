Küçük yüreklerden Mehmetçikler'e atkı, bere ve eldiven

Nurettin DOĞAN/ALAŞEHİR (Manisa), (DHA) - MANİSA\'nın Alaşehir ilçesindeki Beşeylül İlkokulu öğrencileri, Hakkari\'nin Şemdinli ilçesindeki Aktütün Karakolu\'nda görevli askerlere bere, atkı, eldiven ile yazdıkları mektupları gönderdi.

Alaşehir Beşeylül İlkokulu sınıf öğretmenleri Özlem Uluçay ve Sinem Endam Yakut, vatan savunması için zorlu kış şartlarında mücadele eden Mehmetçikler\'e destek amacıyla atkı, eldiven ve bere gönderilmesi için kampanya düzenlemeye karar verdi. İki öğretmen, bu düşüncelerini öğrencileri ile de paylaştı. Öğrenciler, vatani görevini yapan askerlere destek için hazırlanan bu projeyi ailelerine anlattı. Proje kısa sürede tüm okula yayıldı. Kampanya kapsamında veliler tarafından Mehmetçikler için örülen 5 büyük koli dolusu eldiven, atkı ve bere toplandı. Vatan savunması için gözlerini kırpmadan mücadele eden askerlere moral vermek için yazılan mektuplarda atkı, bere ve eldivenler kolilenerek kargo ile Hakkari\'nin Şemdinli ilçesindeki Aktütün Karakolu\'na gönderildi.

Kampanyaya öncülük yapan öğretmenlerden Özlem Uluçay, \"Öğrencilerimize hayat bilgisi dersinde, \'vatanımız ve bayrağımız\' konusunu işlerken, bizleri her zaman koruyan, bizler için kar, kış, soğuk, yağmur, çamur, dağ, ova, bayır demeden 24 saat görev yapan askerlerimize mektup yazmaya ve üşümemeleri için atkı bere örüp göndermeye karar verdik. Öğrencilerimiz mektuplarını yazarken velilerimiz de askerlerimizin üşümemesi için bere, atkı ve eldiven göndererek bu projemize destek verdi\" dedi.

Hazırlanan koliler kargoya teslim edilirken öğrencileri tebrik eden Alaşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Güneş, \"Benim de duygulandığım, etkilendiğim, hakikaten tesir altında kaldığım bir kampanya oldu. Hani derler ya \'yaptığınız iş, 10 numara olmuş.\' Sizlerle gurur duydum. Emeği geçen herkese teşekkür ederim\" dedi.



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