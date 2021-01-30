Küçük yatırımcılar, büyük hedge fonlarına karşı: "Kurtlarla güvercinlerin savaşı"

Haftalık Oksijen gazetesi, küçük bireysel yatırımcıların birleşerek toplu alım yapmasıyla hedge fonlarını batma noktasını getirmesini "kurtlarla güvercinlerin savaşı" olarak nitelendirdi.

Oksijen, Wall Street Journal'a konuşan ve sinema salonu işletici AMC'ye yatırım yaparak karını 4 katına çıkaran 44 yaşındaki Sam Daftarian'ın sözlerine atıfta bulundu. Daftarian, “Wall Street’in kurtlarına söyleyin, San Fransisco’nun güvercinleri onların öğle yemeğini kapıp kaçacak" demişti.

'GameStop hareketi' gibi olayların Reddit platformundan örgütlendiğine dikkat çeken Oksijen gazetesi, "Bugün ise popüler platformlar sayesinde mesajlar çok daha büyük bir hızla yayılıyor, tek bir hisseye yönelik alımlar çığ gibi büyüyebiliyor. Twitter ve Facebook önemli platformlar. Ama savaşın en etkili silahı forum sitesi Reddit" değerlendirmesinde bulundu.

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Gerçekten de kurtlarla güvercinlerin savaşı bu… Büyük hedge fonların açığa satış pozisyonlarına karşı küçük yatırımcıların birleşerek toplu alım yapmaları. Bu toplu alımlar küçük bireysel yatırımcılara yüksek oranlı karlar sağlarken, hedge fonları da neredeyse batma noktasına getirebiliyor.

Nasıl örgütleniyorlar?

Bu savaşta küçük yatırımcıların karargahı sosyal medya platformları. Bugünün popüler platformları kurulmadan önce RagingBull, Silicon Investor gibi internet siteleri üzerinden hisse senedi spekülasyonları yapılırdı. Geçen yüzyılın sonundaki dotcom balonunda çok aktif olan Tokyo Joe lakaplı çok popüler günlük hisse senedi al-satçısı (day trader), manipülatif mesajları yüzünden 755 bin dolar ceza ödeyerek hapisten kurtulmuştu.

Bugün ise popüler platformlar sayesinde mesajlar çok daha büyük bir hızla yayılıyor, tek bir hisseye yönelik alımlar çığ gibi büyüyebiliyor. Twitter ve Facebook önemli platformlar. Ama savaşın en etkili silahı forum sitesi Reddit.

(Türkiye’de hisse.net küçük yatırımcıların takip ettiği en etkili hisse senedi forumlarından biri. SPK’nın son yıllarda aldığı sert önlemlerle bu tip sitelerde manipülasyon yapılması engelleniyor. SPK, twitter gibi platformlardan borsaya yönelik manipülatif yayınlara ciddi yaptırımlar uyguluyor.)

GameStop çılgınlığı

Wall Street’teki bu savaşın geçen haftaki en önemli cephesi GameStop adlı bilgisayar oyunu perakende zinciriydi. 37 yıl önce kurulan GameStop dijital oyun programları satmasına rağmen, dijital dönüşüme uyum sağlayamadı ve e-ticarette geri kaldı. 2011’de 9.5 milyar dolar düzeyinde olan satışlar, 2020 yılında 5.3 milyar dolara indi.

Yatırımcılardan gelen baskı üzerine şirket 14 ülkede 7 bin olan mağaza sayısını 5 bin civarına indirdi. Şirket hisseleri 2020’de yıllık ortalama 7 dolardan işlem görürken Nisanda dip noktası olan 2.57 dolara kadar çakıldı. Yılın son günlerinde GameStop için en iyimser fiyat hedefi 33 dolardı.