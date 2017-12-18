Küçük yatırımcı milyonerden fazla kazandı

Ortalama getirinin son üç yılda yüzde 20 düzeyinde gerçekleştiği hisse senedi piyasasında kazanç 'şampiyonu' küçük ve orta ölçekli yatırımcı oldu. Portföy büyüklüğü 50-250 bin TL aralığında olan küçük ve orta ölçekli yatırımcı sayısı artarken, yatırımcının üç yıldaki kazancı yüzde 40 olarak kayda geçti. Milyoner yatırımcı olarak adlandırılan, 1 milyon TL ve üzerindeki portföy büyüklüğüne sahip yatırımcının getirisi yüzde 25'te kaldı.

Dünya gazetesinden Jülide Büyüktürk Gürdamar tarafından yapılan habere göre, hisse senetleri piyasasının yüzde 20 prim yaptığı son 3 yıllık dönemde portföy büyüklüğü 100 ila 250 bin TL aralığında olan küçük ve orta ölçekli yatırımcı milyoner yatırımcıdan daha fazla kazandı. Aynı dönemde borsanın küçük yatırımcı müşterisi de arttı.

Merkez Kayıt Kuruluşu'nun (MKK) Pay Senedi Piyasası'nda 2014-2017 Kasım arasındaki verileri kıyaslandığında ‘milyoner' yatırımcının portföyünü yüzde 25 düzeyinde artırarak 235 milyar 853 milyon TL'den çıkardığı gözlenirken, küçük ve orta ölçekli yatırımcıların portföy değerlerini yüzde 40 düzeyinde artırarak 294 milyon 320 bin TL'ye çıkarmaları dikkat çekti.

3 yılda 1250 milyoner geldi

Son 3 yılda toplam yatırımcı sayısı ise 23 bin 830 kişi artarak 1 milyon 61 bin 813'ten 1 milyon 85 bin 643 kişiye yükselirken, milyoner sayısı ise 1250 kişi arttı. Bu süreçte 21 bin 942 kişi ile 20-50 bin TL dilimindeki portföy değeri olan yatırımcıların sayısı arttı. AYnı dönem için takas oranı incelendiğinde ise 2014'te yabancı yatırımcıların yüzde 63,83 olan takas oranı, 2017 Kasım ayı itibarıyla yüzde 65,39'a çıktığı gözlenirken, yabancıların Borsa'daki pay değerleri ise 157 milyar 771 milyon TL'den 206 milyar 874 milyon TL'ye yükseldi.

Kanadalı yatırımcı uçtu!

Borsa İstanbul'da portföyü olan yabancı yatırımcıların hareketleri incelendiğinde, Kanadalı yatırımcıların portföyünü ciddi oranda artırarak 3 milyar 125 milyon liradan yüzde 90,94 artarak 5 milyar 967 milyon liraya çıkardığı, Hollandalı yatırımcıların ise portföylerini 6 milyar 354 milyon TL'den yüzde 36,46 artış ile 8 milyar 671 milyar TL'ye çıkardığı görüldü.

ABD'li yatırımcı kaçtı!

Ülke bazında yatırımcı sayısı incelendiğinde ise en fazla yatırımcı kaybı ABD'lilerde yaşandı. Son üç yılda 125 ABD'li yatırımcı çıkış yaparken, bunu 70 kişi ile Birleşik Krallık, 39 kişi ile Lüksemburg'lu yatırımcılar izledi.