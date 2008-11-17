Küçük yaşta ilişkiye 14 tutuklama

Bilecik'teki 2 ayrı olayda, ilköğretim okulu öğrencisi 13 ve 14 yaşlarındaki 2 kızla cinsel ilişkiye girmekle suçlanan toplam 14 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.



2 küçük kızın, önce ilişkiye girdikleri kişilerce cep telefonlarıyla görüntülerinin çekildiği, daha sonra tehditle başka kişilerle de ilişkiye zorlandıkları ortaya çıktı.



Kent merkezindeki bir ilköğretim okulunda okuyan Ö.A. adlı 14 yaşındaki kız, iddiaya göre yaşı büyük bir erkekle cinsel ilişkiye girdi. Bu kişi, küçük kızla girdiği ilişkisini kameralı cep telefonuyla kayda da aldı. Kimliği açıklanmayan kişi, daha sonra Ö.A.ya, “Arkadaşlarımla da ilişkiye girmezsen bu görüntüleri herkese dağıtırım” diyerek küçük kızı tehdit etti. Ö.A.'nın tehditle başka erkeklerle de cinsel ilişkiye girdiği öne sürüldü.



İlköğretim okulu öğrencisini ilişkiye zorlayan kişinin Bilecik'te esnaflık yapan birine de “Bir genç kızla ilişkiye girmek ister misin?” diyerek teklif gördürdüğü, söz konusu esnafın kızı görüp, “Benim 15 yaşında kızım var” diyerek bunu kabul etmedi ve ardından da durumu polise bildirdi. İhbar üzerine polisler tarafından bulunan 14 yaşındaki kız, Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi'ne götürülüp ifadesi alındı. Ö.A.'nın ifadesi doğrultusunda 9 kişi gözaltına alındı. 9 zanlıdan 8'i, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.



İkinci olaya da 6 tutuklama



Bilecik'in Gölpazarı İlçesi'nde de benzer bir olayın yaşandığı belirtildi. İddiaya göre yine ilköğretim okulu öğrencisi olan 13 yaşındaki E.A. adlı kızla ilişkiye giren bir genç, bu ilişkiyi cep telefonuna kaydederek aynı yöntemle küçük kızı, arkadaşlarıyla ilişkiye zorladığı öne sürüldü. Hamile kalan kızın yakınlarının durumu porumu polise bildirmesinin ardından 18 yaşından küçük oldukları bildirilen 6 kişi gözaltına alındı. Zanlıların 6'sı da çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.



Tehditle ilişkiye zorlanan 14 yaşındaki Ö.A. ve 13 yaşındaki E.A.'nın, geçen cuma günü Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkililerine teslim edilip koruma altına alındığı bildirildi.



