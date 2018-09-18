Küçük yaşta hayat okulundan mezun oldu

İSTANBUL, (DHA)- İSTANBUL Ataşehir\'de kağıt toplayan küçük çocuk görenlerin yüreğini dağladı. Okula gitmek yerine ekmek parası için bedeninin iki katı büyüklüğündeki kağıt toplama arabasını zorlukla çeken çocuk, çevredekilerin dikkatli bakışları altında gözden kayboldu.

Yeni eğitim-öğretim dönemi dün başladı. Ancak maddi imkansızlıklar nedeniyle milyonlarca çocuk okula gidemiyor. DİSK Genel-İş\'in 2017\'de yayınladığı \"Türkiye’de Çocuk İşçi Olmak\" adlı rapora göre, ülkede çalışan çocuk sayısı 2 milyona yaklaştı. Ataşehir Küçükbakkalköy\'de kağıt toplayan küçük çocuk da onlardan biri. Küçük bedeninin iki katı büyüklükte kağıt toplama arabasını zorlukla çeken çocuk, ellerine giydiği işçi eldivenleri ve başına taktığı kep ile hayat okulundan mezun olduğunu kanıtladı.

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