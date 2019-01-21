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Küçük Volkan, devrilen traktörün arka tekerinin altında kaldı (2)

NOT: Kazada traktörü kullanan Erkan E

21 Ocak 2019 19:15

NOT: Kazada traktörü kullanan Erkan E.\'nin 20 yaşında, yaralanan kardeşi Volkan E.\'nin ise 14 yaşında olduğu belirtildi.


AĞABEY, İFADESİ ALINIP SERBEST BIRAKILDI
İzmir\'in Tire ilçesinde, engebeli arazide devrilen traktörde yaralanan Volkan E.\'nin (14), İzmir\'deki Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ndeki tedavisi sürüyor. Traktörü kullanan ağabeyi Erkan E.\'nin (20) ise ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldığı belirtildi.

Yiğit SOYLU/TİRE (İzmir), (DHA)

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