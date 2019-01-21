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Küçük Volkan, devrilen traktörün arka tekerinin altında kaldı

Yiğit SOYLU/TİRE (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Tire ilçesinde, 14 yaşındaki Erkan E

21 Ocak 2019 14:00

Yiğit SOYLU/TİRE (İzmir), (DHA)- İZMİR\'in Tire ilçesinde, 14 yaşındaki Erkan E.\'nin kullandığı traktör, engebeli arazide devrildi. Kazada, Erkan E.\'nin kardeşi 12 yaşındaki Volkan E., arka tekerin altında kalarak yaralandı.
Kaza, dün saat 13.00 sıralarında, Çiniyeri Mahallesi Gülyaka mevkiinde meydana geldi. Kireli Ahmet Taner Kışlalı Ortaokulu 7\'nci sınıf öğrencisi kardeşi Volkan E.\'yi de yanına alan Erkan E., traktörle tarlaya gitmek için yola çıktı. Erkan E. yönetimindeki 19 LL 235 plakalı traktör, engebeli yolda devrildi. Kazada, traktörün arka tekerleğinin altında kalan Volkan E. yaralandı.
Kazadan yara almadan kurtulan Erkan E.\'nin ihbarı üzerine bölgeye AKS 110 ve sağlık ekipleri sevk edildi. AKS 110 ekiplerinin çalışmasıyla, kurtarılan Volkan E. ambulansla, Tire Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Kalçasında kırık olduğu tespit edilen Volkan E., ilk müdahalesinin ardından İzmir\'deki Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne sevk edildi. Volkan E.\'nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

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