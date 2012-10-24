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Yaşam

Küçük Umut'u öldüren silah bulundu, sahibinin tutuklu olduğu belirlendi!

Geçen Ağustos ayında parkta oynarken serseri kurşunun hedefi olup hayatını kaybeden 6 yaşındaki Umut Ceylan'ı, vuran silah bulundu

24 Ekim 2012 12:57

İzmir'de parkta oynarken serseri kurşunun hedefi olup hayatını kaybeden 6 yaşındaki Umut Ceylan'ı ölümüne neden olan silah bulundu. Yapılan açıklamada silahın sahibinin başka bir suçtan cezaevinde olan C.K. olduğu bildirildi.
 
Karabağlar ilçesinde geçen Ağustos ayında parkta oynarken serseri kurşunun hedefi olup hayatını kaybeden 6 yaşındaki Umut Ceylan'ı, vuran silah bulundu.

Yapılan incelemelerde silahın şu anda bir yaralama suçu nedeniyle cezaevinde tutuklu bulunan 30 yaşındaki C.K.'ya ait olduğu belirlendi. Konuyla ilgili açıklama yapan İzmir Valisi Cahit Kıraç, zanlının 18 Ekim'de işlediği yaralama suçundan tutuklu bulunduğunu söyledi.

İzmir Emniyet Müdürü Ali Bilkay ile yaptığı basın toplantısında bilgi veren Kıraç, şunları söyledi:

''Aylarca süren araştırmalarımız sonucu ilgili şüpheli, balistik araştırması yapılarak ortaya çıkarılmıştır. Umut Ceylan'ın olayında kullanılan silahın bir başka suçta kullanıldığı tespit edilmiştir. Balistik rapor sonucunda silahtaki uyum tespit edilmiştir. Olaya karışan şahıs şu an cezaevinde.

Biz çocuklarımıza, İzmir halkına hizmeti şiar edinmiş emniyet müdürlüğümüzü tebrik etmek istiyoruz. Herkes emin olsun güzel İzmirimiz 24 saat huzur şehri olmaya devam etmiştir. Bütün İzmir'i olduğu gibi tüm Türkiye'yi üzen bu hunhar cinayetin faili meçhulü aydınlatılmıştır.''

Valinin açıklamasına göre sorgusu devam eden zanlının, ayrıca 6 tane uyuşturucudan, 2 tane de yaralamadan sabıkası bulunuyor. Silahın olay günü C.K. tarafından ateşlenip ateşlenmediği soruşturma sonucunda ortaya çıkacak.


'Az ceza alırsa üzülürüz'


Umut'un babası Ufuk Ceylan da gazetecilere yaptığı açıklamada, olayda kasıt olmadığı gerekçe gösterilerek zanlının az bir ceza alması halinde üzüleceklerini söyledi.


'Başka çocuklar ölmesin'


Anne Gülhan Ceylan da katil zanlısının tespit edildiği haberinin kendisini sevindirse de bunun çocuğunu geri getirmeyeceğini söyledi.

''Benim çocuğum halen yanıma gelmiyor. Bu habere sevineyim mi üzüleyim mi bilmiyorum. Artık bu tip olaylar bitsin istiyorum'' diyen anne Ceylan, ''Ben 20 gün önce işe başladım. Her gün ablasının başına bir şey gelecek diye korkuyorum. Bu konuda bir yasa çıkmalı ve başka çocuklar artık ölmemeli'' ifadelerini kullandı.

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