Küçük Tuna'nın boğazına kaçan badem Yunanistan'ı ayağa kaldırdı

T24 - Türkiye’nin Rodos Başkonsolosluğu Ataşesi Oktay Çelik’in küçük oğlu Tuna, önceki gece yediği bademin nefes borusunu tıkaması üzerine fenalaştı. Rodos Hastanesi ameliyat için yetersiz kalınca, Yunan Dışişleri, Savunma ve Sağlık Bakanlığı seferber oldu. Gönderilen ambulans uçakla Atina’ya getirilen Tuna, derhal ameliyata alınarak ölümden döndürüldü.



Yunanistan’ın savunma, dışişleri ve sağlık bakanlıklarına bağlı mekanizmalar, önceki gece henüz iki buçuk yaşındaki Türk çocuğu Tuna Çelik’in kurtarılması için seferber oldu.



Türkiye’nin Rodos Başkonsolosluğu’nda görevli Ataşe Oktay Çelik’in oğlu Tuna, önceki gece yediği bir bademin nefes borusunu tıkaması üzerine fenalaştı.





Badem akciğere inip tıkamış



Küçük çocuk hemen Rodos Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Doktorlar, kuruyemişin küçük Tuna’nın sol akciğerini tıkadığını teşhis ettiler. Nefes alabilmesi derhal cihazlara bağlanan Tuna’un ameliyat edilmesi gerekti. Ancak Rodos’da ne uzman doktorun, ne de gerekli tıbbi donanımın bulunmaması nedeniyle, küçüğün Atina’ya nakledilmesi uygun görüldü.



Baba Oktay ve anne Deniz korku içinde beklerken, Türkiye’nin Atina Büyükelçiliği ve Rodos ile Atina Başkonsoloslukları derhal yardım için devreye girdi.



Onların girişimlerilme Yunan Dışişleri, Savunma ve Sağlık bakanlıkları harekete geçti. Küçük Tuna ve ailesi, gönderilen ambulans uçakla Rodos’tan Atina’daki Elefsina Askeri Üssü’ne, oradan ambülansla Pedon Çocuk Hastanesi’ne nakledildi.





Hastanelerde de ‘alarm’ verildi



Tuna, önceden haberdar edilen yetkililerin “alarm” durumuna geçirildiği hastaneye vardığında herşey hazırdı. Dört uzman doktor çok kısa sürede tamamlanan tahlillerden sonra Tuna’yı hemen ameliyata aldı. Nefes alabilmesi için takılan borudan ilerlenerek kuruyemiş parçaları tek tek çıkarıldı ve küçük Tuna ölümden kurtarıldı.





Anne ve baba: Allah herkesten razı olsun



Atina’daki Pedon Çocuk Hastanesi acil bakımda birkaç saat kalan küçük Tuna Çelik, dün sabahki doktor kontrolünde kendi kendine nefes aldığı görülünce tek kişilik normal odaya nakledildi. Küçük Tuna, 2-3 gün gözetim altında kaldıktan sonra taburcu edilecek. Hayati tehlikeyi atlatan çocuklarının kurtarılmasının sevincini yaşayan Oktay ve Deniz Çelik çifti ise, dugyularını şöyle aktardı: “Tuna için yardım eden herkese çok teşekkür ederiz. Allah herkesten razı olsun.”





