Küçük Tuğba, ailesini unutmuş

Bangladeşli çiftin ailesini kandırarak kaçırdığı beş yaşındaki Tuğba, bir buçuk yılın ardından evine döndü. Havaalanında hasretle karşılanan Tuğba, ailesini de unutmuştu dilini de.



Bangladeşli bir aile tarafından ‘Kızınızı hacca götürürsek bizim de çocuğumuz olacak’ diye kandırılarak kaçırılan beş yaşındaki Tuğba Aksu, bir buçuk yıl sonra ülkesine dönerken, ailesini tanıyamadı. Kendisini görünce sevinçten bayılan annesinin kucağına gitmeyen Tuğba’nın babası, “Bir daha onu gözümüzün önünden ayırmayacağız” diye söz verdi.



Türkiye’nin Dakka Büyükelçisi Şakir Torunlar’ın dedektif gibi iz sürmesi sonucu kurtarılan beş yaşındaki Tuğba Aksu, dört Bangledeşli polis eşliğinde Türkiye’ye geldi. Tuğba Aksu‘yu uçaktan Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne ait psikologlar aldı. Tuğba, Atatürk Havalimanı’nın VIP salonuna getirilerek Vali Yardımcısı Mustafa Altıntaş’la birlikte onu bekleyen babası Halil Aksu, annesi Gülten Aksu, ablası Kader ve abisi Muhammed’le buluşturuldu.



Kızını görünce bayılan anneye havalimanının sağlık görevlileri müdahale etti. Bir süre VIP Salonu’nda kalan aile kızlarıyla hasret giderdi. Ancak, anne ve babasını tanıyamadığı için Bangladeşli polislerin kucağından inmeyen Tuğba, annesine verilmek istenince ağladı. Baba Halil Aksu, çocuklarına tekrar kavuştuğu için çok mutlu olduğunu söyledi. Türk devletine ve Bangladeş polisine teşekkür eden Aksu, “Çocuğu vermek için herhangi bir belge imzalamadım. Bundan sonra çocuğumu gözümün önünden ayırmayacağım” dedi. Anne Gülten Aksu, çocuğunun kendini tanımadığını ve Türkçe konuşamadığını söyleyerek, “İnşallah bundan sonra her şey daha güzel olacak” temennisinde bulundu.



Karşılamada yer alan Vali Yardımcısı Mustafa Altuntaş ise Tuğba’nın Türkiye’ye getirilmesi için çaba gösteren Dakka Büyükelçisi, THY ve polise teşekkür ederek, “Bundan sonra özellikle geçiş döneminde bir psikolog aileyi düzenli olarak ziyaret edecek” dedi. Tuğba, daha sonra işlemlerin yapılması ve psikolojik destek için Üsküdar Çocuk Şubesi’ne götürüldü.



Rüyada ‘ayrılık’ çıkmıştı!



Fatih’te oturan Aksu ailesine, çocukları olmayan Bangladeşli komşuları Abdulselam Begüm ile eşi Fatima Begüm, rüyalarında birinin onlara, eğer çok sevdikleri bir çocuğu Hacca veya Umre’ye götürürlerse çocukları olacağını söylediğini anlatmıştı. Bu sözlere inanan Aksu ailesi, kızları Tuğba’yı Bangladeşli aileye vermiş ancak bir daha çiftten ve çocuklarından haber alamamıştı. Baba Halil Aksu, Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne Bangladeşli komşularının kızlarını 19 Ağustos 2007 tarihinde kaçırdıklarını söyleyerek şikâyetçi olmuştu. Daha sonra, Bangladeşli çiftin, sahte belgelerle küçük Tuğba’yı ülkelerine kaçırdığı anlaşılmıştı.

Dakka’daki Türk Büyükelçiliği’nin ısrarlı çabaları ve Bangladeş makamlarının devreye girmesi sonucu Bangladeş polisi tarafından izi bulunan minik Tuğba, Interpol’un ‘sarı bülten’ yayımlamasının ardından büyükelçiliğe teslim edilmişti.

