Küçük Şirvan, kök hücreyle umutlandı

Denizli'de bir aracın çarpmasıyla boynundan aşağısı felç olan Şirvan Duran'a, Almanya'da kök hücre nakli yapıldı



10 yaşındaki Şirvan Duran ile annesi Funda Bilge, Denizli'deki evlerinde kök hücre nakline ilişkin açıklamalarda bulundu. Anne Funda Bilge, 4 ay Ankara'da hastanende kalan kızı ile geçen hafta çarşamba günü Almanya'ya gittiklerini belirtti.



Almanya'nın Düsseldorf kentinde kızına kalça kemiğinden alınan ilikle kök hücre nakli yapıldığını dile getiren Funda Bilge, "Geçen Çarşamba gecesi Şirvan'ın leğen kemiğinden ilik aldılar. Perşembe günü de kök hücre toplayarak enjeksiyon yöntemiyle nakil yaptılar. Doktorlar, umduklarından daha çok kök hücre elde ettiklerini söylediler. Çok umutlu konuştular. Bundan sonrası Şirvan'ın gayretine ve Allah'a kalmış durumda" dedi.



Doktorların, 6 haftalık bir bekleme süreci olduğunu, bu sürede çok şeyin değişeceğini, kök hücrenin kendisini belli edeceğini söylediklerini ifade eden Bilge, 6 ay içinde de Şirvan'ın solunumunda düzelme, hareketlerinde iyileşme olacağını ifade ettiklerini anlattı.



Kök hücre naklinden sonra Şirvan'ı Almanya'daki hastanede yatırmayı çok istediğini ancak imkanının elvermemesi nedeniyle bunu başaramadığını kaydeden Funda Bilge, "Doktorlar Almanya'da kalması durumunda daha hızlı iyileşebileceklerini söylediler, ama imkanımız olmadığı için orada kalamadık" diye konuştu.



Funda Bilge, Almanya'daki operasyonun 33 bin TL'ye mal olduğunu da belirtti.



Şirvan Duran da Almanya'ya giderken hep ayağa kalkmayı hayal ettiğini söyleyerek, "Ayağa kalkma şansımın sıfır olduğunu söyleyenlere inat ayağa kalkacağım. Benim için 'beceremez' demişler. Böyle diyenlere inat ayağa kalkacağım. Bu umut hep benim içimde hiç gitmedi. Koşmak, oynamak, okula gitmek istiyorum. Almanya'ya iyileşmeyi hayal ederek gittim" dedi.



Büyüyünce doktor olmayı çok istediğini söyleyen Şirvan, kendisine çarparak bu hale getiren kişiyi affetmeyeceğini söyledi.



Olayın geçmişi



Denizli'de, 2008 yılı Mart ayında plakası belirlenemeyen bir aracın çarpmasıyla yaralanan Şirvan Duran'ın boynundan aşağısı felç olmuştu. Olayın kamuoyuna mal olmasının ardından Sağlık Bakanı Recep Akdağ, tedavi sürecinde devreye girerek, ambulans helikopterle Şirvan'ı Ankara'ya naklettirip, tedavisinin Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde devam ettirilmesini sağlamıştı.

