Küçük Şifo hayatını kaybetti

T24 - 300 bin kişide bir rastlanan SSPE hastalığına yakalanan Beşiktaş taraftarı “Küçük Şifo” lakaplı 11 yaşındaki Mehmet Uzun, vefat etti.
Geçirdiği ağır hastalığın etkisiyle anne ve babasının ismini bile hatırlayamayan ancak Beşiktaşlı futbolcuların adlarını unutmayan Mehmet Uzun, Beşiktaş-Eskişehirspor maçı öncesinde İstanbul'a gelerek, en sevdiği futbolcu olan İbrahim Toraman'la karşılaşma öncesindeki seremoniye beraber çıkıp, hayallerine kavuşmuştu.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, “Hastalığıyla bütün Beşiktaşlıları üzen ve İnönü Stadı'na çıktığında bütün taraftarlarımızın yüreğine bastığı Mehmet Uzun bugün sabaha karşı hayata gözlerini yumdu. Minik taraftarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına baş sağlığı dileriz” denildi.