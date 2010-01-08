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Kültür-Sanat

Küçük Şeyler

Kayıhan Güven’in “Küçük Şeyler” adını verdiği fotoğrafları, Galata Fotoğrafhanesi’nde sergileniyor.

08 Ocak 2010 02:00

T24 - Kayıhan Güven’in “Küçük Şeyler” adını verdiği fotoğrafları, Galata Fotoğrafhanesi’nde sergileniyor. Her hafta büyük ebatta bir fotoğraf izleyenleriyle buluşacak. Güven “Küçük Şeyler”i şöyle anlatıyor:



FOTOĞRAFLAR İÇİN TIKLAYINIZ:



“Ben bir sokak fotoğrafçısıyım, yanımdan hiç ayırmadığım makinemle sokaklara, eğlence yerlerine, alışveriş yapanlara, sergilere ayna tutmaya çalışıyor ve hızla değişen hayatı anlamaya çalışıyorum. Çektiğim fotoğraflar hepimizin göz eriminde olan fotoğraflar gibi gözükse de hayatımızı anlatan önemli şifreler taşıyor. Görüp de fark edemediklerimizi bize hatırlatıyor.”


Sergide kimi zaman Kayıhan Güven’in yönettiği Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Haber Ajansı’nın muhabirlerinin de fotoğrafları sergilenecek.

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