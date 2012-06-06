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Yaşam

Büyük ihmal, Küçük Serhat'ı öldürdü

Mahalle sakinleri, Bingöl Belediyesi ve kanalın etrafında önlem almayan firmanın sorumlu olduğunu belirtti

06 Haziran 2012 14:41

Bingöl'de açılan su kanalına düşen 4 yaşındaki Serhat Doğan hayatını kaybetti. Mahalle sakinleri, kanalın etrafında önlem almayan firma yetkilileri ve belediyeyi sorumlu tuttu.

Ahmet Cabba'nın Bingölün Sesi gazetesinde yer alan haberine göre, Mirzan Mahallesi Özcan Market mevkiinde içme suyu hattı için kazılan kanal Serhat Doğan isimli çocuğa mezar oldu. Edinilen bilgiye göre, kanal açma çalışmaları devam ederken mevcut su borusu patlayarak bir buçuk metre derinliğinde bir su birikintisi oluştu. Patlama sonrası içme suyu hattında çalışan yüklenici firma çalışanları, su tahliye etmeden öğle saatlerinde işi bırakıp herhangi bir önlem almadan öğle yemeğine gitti. Bu esnada mahalle çocukları kanalın etrafında toplanıp oyun oynamaya başladı. Bu sırada dengesini kaybeden Serhat Doğan, bir buçuk metre derinliğindeki kanalın içine düştü. Çocukların haber vermesi üzerine olay yerine gelen vatandaşlar tarafından kanaldan çıkarılan Serhat Doğan, çağrılan ambulansla Bingöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Doğan, yoğun bakımda yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

 

Korkunç iddia: Haber verdik, gelmediler

 

Yaşanan olaydan Bingöl Belediyesi ve yüklenici firmanın sorumlu olduğunu belirten mahalle sakinleri, olaydan yarım saat önce belediyeyi arayıp, çocukların kanalın etrafında oyun oynadığını belirtmelerine rağmen herhangi bir önlemin alınmadığını iddia ettiler. İçme suyu hattı yapım çalışmasını yürüten firmanın da hiçbir önlem almadığını belirten vatandaşlar, “Firma çalışanları, kanalın etrafında hiçbir önlem almadan öğle yemeğine gittiler. Bu nedenle bu acı olay yaşandı. Burada, hem gerekli kontrolü yapmayan belediye, hem de güvenlik önlemi almadan çalışma yürüten firma suçludur” şeklinde beyanda bulundular. Olaydan sonra bile herhangi önemin alınmadığı görülürken, olay yerine gelen Bingöl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler incelemelerde bulundu. Olayla ilgili adli ve idari soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

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