-KÜÇÜK SATI BİLGİSAYARINA KAVUŞTU ÇANKIRI (A.A) - 28.06.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Çankırı'da ilköğretim öğrencisi Satı Danacı'ya söz verdiği dizüstü bilgisayar, Belediye Başkanı İrfan Dinç tarafından teslim edildi. Çankırı İsmet İnönü İlköğretim Okulu 5. sınıf öğrencisi Satı Danacı, 12 Haziran seçimleri öncesi geldiği Çankırı'da belediyeyi ziyaret eden Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'dan bilgisayar istemişti. Küçük Satı'yla bir süre sohbet eden Erdoğan, küçük kıza kartını vererek, takdirname alması halinde karnesiyle birlikte Belediye Başkanı İrfan Dinç'in yanına giderek bilgisayarı alabileceğini söylemişti. Başbakan Erdoğan'ın bu sözü üzerine karnesini ve takdirnamesini aldıktan sonra Belediye Başkanı İrfan Dinç'in makamına giden Danacı'ya, İrfan Dinç tarafından bir adet dizüstü bilgisayar hediye edildi. Erdoğan'ın küçük Satı'ya başarı karşılığında verdiği bilgisayar sözünü yerine getirdiklerini ifade eden Dinç, ''Kızımız Satı Danacı karnesini ve takdirnamesini getirdi. Kendisini başarısından dolayı tebrik ediyor ve gelecek yıllarda da üstün başarılar diliyorum. Sayın Başbakanımızla görüşerek kendine olan özgüveni sergilemesinden dolayı ayrıca tebrik ediyorum'' dedi. Dizüstü bilgisayarına kavuşan Satı Danacı da o gün Başbakan Erdoğan ile görüşmek için çok çaba gösterdiğini söyleyerek, ''Polis amcalar sağ olsunlar bana yardımcı oldular. Hepsine çok teşekkür ediyorum. En sonunda kendimi Başbakanımızın karşısında bulmuştum. Çok heyecanlanmıştım. Belediye Başkanımız aracılığıyla bilgisayarıma kavuştum. Herkese teşekkür ediyorum. Çok mutluyum, bunu anlatamam'' diye konuştu.