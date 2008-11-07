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Yaşam

Küçük Sabire'nin katili yengesi çıktı

Kırşehir'de kaybolduktan 5 gün sonra şehir çöplüğünde 7 parçaya ayrılmış cesedi bulunan 11 yaşındaki Sabire A.'nın Yengesinin cinayeti itiraf ettiği ö

07 Kasım 2008 02:00

Kırşehir'de kaybolduktan 5 gün sonra şehir çöplüğünde 7 parçaya ayrılmış cesedi bulunan 11 yaşındaki Sabire A.'nın öldürülmesiyle ilgili, aynı evde yaşadıkları amcası, yengesi ve amcasının oğlu gözaltına alındı. Yengesinin cinayeti itiraf ettiği öğrenildi. Sabire'nin annesi Yener A. "Bunlar kasap, kınalı kuzuma nasıl kıydılar" diye ağladı. Bir tanığın, küçük kızı kaybolmadan önce gördüğünü söylediği otomobilin, kızın amcasının oğlu F.A.'ya ait olduğu öne sürüldü. Güvenlik güçleri araçta inceleme yaptı. Küçük kızın cesedinin üzerinde bulunduğu öğrenilen kilim parçasının bir kısmının, Sabire'nin yengesi Y.A.'nın evinde olduğu iddia edildi. Cinayeti itiraf ettiği öne sürülen Y.A.'nın, kızının bir süre önce evden kaçtığı, bu olaydan sonra psikolojik sorunlar yaşamaya başladığı öğrenildi. Aileyi tanıyanlar, Y.A.'nın, 4 odalı gecekonduda birlikte yaşadıkları Sabire'nin ailesine "Sizin kızınız yanınızda, benimki kaçtı" dediğini anlattı. Kadının, kıskançlık yüzünden cinayeti işlemiş olabileceği iddia edildi.

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