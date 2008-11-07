Küçük Sabire'nin katili yengesi çıktı

Kırşehir'de kaybolduktan 5 gün sonra şehir
çöplüğünde 7 parçaya ayrılmış cesedi bulunan 11 yaşındaki Sabire A.'nın
öldürülmesiyle ilgili, aynı evde yaşadıkları amcası, yengesi ve
amcasının oğlu gözaltına alındı. Yengesinin cinayeti itiraf ettiği
öğrenildi. Sabire'nin annesi Yener A. "Bunlar kasap, kınalı kuzuma
nasıl kıydılar" diye ağladı. Bir tanığın, küçük kızı kaybolmadan önce
gördüğünü söylediği otomobilin, kızın amcasının oğlu F.A.'ya ait olduğu
öne sürüldü. Güvenlik güçleri araçta inceleme yaptı. Küçük kızın
cesedinin üzerinde bulunduğu öğrenilen kilim parçasının bir kısmının,
Sabire'nin yengesi Y.A.'nın evinde olduğu iddia edildi. Cinayeti itiraf
ettiği öne sürülen Y.A.'nın, kızının bir süre önce evden kaçtığı, bu
olaydan sonra psikolojik sorunlar yaşamaya başladığı öğrenildi. Aileyi
tanıyanlar, Y.A.'nın, 4 odalı gecekonduda birlikte yaşadıkları
Sabire'nin ailesine "Sizin kızınız yanınızda, benimki kaçtı" dediğini
anlattı. Kadının, kıskançlık yüzünden cinayeti işlemiş olabileceği
iddia edildi.