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Dünya

Küçük prens vaftiz edildi

Henüz 3 aylık olan Prens George, Kraliçe Victoria'nın en büyük kızı Princess Royal'ın 1841 yılında dantel ve satenden yaptırılan vaftiz elbisesinin bir benzeri giydirildi

24 Ekim 2013 11:29

İngiliz Kraliyeti'nin üçüncü varisi Prens George, Londra'daki St James Şapeli'nde düzenlenen mütevazi bir törenle vaftiz edildi.

Prens William ile Cambridge Düşesi Kate Middleton'un 22 Temmuz'da dünyaya gelen oğulları Prens George, Canterbury Baş piskoposu tarafından vaftiz edildi.

Törene Kraliyet Ailesi'nin kıdemli üyeleri ile Middleton'un ailesi, Prens George'un yedi vaftiz anne ve babası ile toplam 22 özel davetli katıldı.

Doğumdan bu yana medyaya neredeyse hiç görüntü vermeyen Kate Middleton, törenin ardından kucağında Prens George Şapel'den çıkarken görüntülendi. Davetliler Prens Charles'in davetlisi olarak Prens'in ikamet ettiği Clarence House'a geçti.

Yarım saat süren törenin ardından ünlü fotoğrafçı Jason Bell, Kraliçe 2 Elizabeth ile, Prens Charles, Prens William ve Prens George ile birlikte fotoğraflarını çekti.

Prens George'un doğumundaki izdiham ve kalabalığın aksine vaftiz törenini oldukça sakin geçerken sevgi gösterisinde bulunan bir grup İngiliz Şapel'in önünde bekledi.

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