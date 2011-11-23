'Küçük Prens' Lazcada



T24 - Çocuk edebiyatının klasiklerinden ‘Küçük Prens’, Lazcaya çevrilen ilk yasal kitap oldu.



Sinan Albayrakoğlu’nun çevirdiği ‘Küçük Prens’, kısa süre önce ilk Lazca romanı da yayımlayan Lazika Yayın Kolektifi tarafından basıldı. Henüz kitapçılara dağıtılmayan ancak Lazika’nın TÜYAP Kitap Fuarı’ndaki stantında yer alan kitap, ilk olmasının yanı sıra koleksiyonerlerin de ilgisini çekecek bir eser. Zira Fransız yazar ve pilot Antoine de Saint-Exupéry’nin bu eseri, şimdiye kadar yüzün üzerinde dile çevrilmişti.