Küçük Osman büyük patron!

T24 - 'Öyle Bir Geçer Zaman ki' dizisinin Osman'ı minik yıldız Emir Berke Zincidi, oyuncu ajansı kurdu!



‘Öyle Bir Geçer Zaman ki’ dizisinin çocuk yıldızı Emir Berke Zincidi, 6 yaşında ajans sahibi oldu. Eski manken olan babası Berkant ve annesi Sevgi Zincidi, oğullarının dizideki başarısının ardından İstanbul Kuştepe’de Zincidi Prodüksiyon ve Cast Ajansı’nı kurdu.



Geçtiğimiz haziran ayında dizinin sezon finali yapmasının ardından aktif hale gelen ajansta 31 erkek, 25 kadın ve 50 çocuk oyuncu bulunuyor.



Dört Rus modeli de bünyesinde barındıran ajansın internet sitesinde; ‘Öyle Bir Geçer Zaman ki’ dizisinde Osman’ın ablası Berrin’i canlandıran Yıldız Çağrı Atiksoy, Caroline’i Wilma Elles, Ahmet’i Tolga Güleç ve Hakan’ı Salih Bademci’nin menajerliğini yaptıkları yazıyor.



Zincidi Ailesi, Facebook ve Twitter gibi sosyal paylaşım sitelerinde açtıkları sayfalarının profillerinde de oğulları Emir Berke Zincidi’nin fotoğraflarını kullanıyor. (HABERTÜRK)



