Küçük öğrencilerin yazdığı mektuplar askerlere ulaştı

Tuncay ERTAN/BANDIRMA (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR Valiliği\'nin düzenlediği Bengi Projesi kapsamında Erdek Atatürk İlkokulu 3’üncü sınıf öğrencilerin yazdığı mektuplar, askerlere ulaştı.

Erdek Atatürk İlkokulu Müdürü Özgür Koca, Bengi Projesi kapsamında 3\'üncü sınıf öğrencilerin yazdığı mektupların, Hakkari Dağ Komando Tugayı 5’inci Komando Tabur Komutanlığı’nda görev yapan askerlere ulaştığını söyledi. Koca, askerlerden de mektupların kendilerine ulaştığına dair bilgi ve fotoğraf aldıklarını kaydetti. Askerlerin, gönderilen mektuplarla moral bulduğu bildirildi.

Öğrencilerden Melis Pektaş, Türk bayrağı çizdiği mektubunda, “Sevgili asker ağabeyim, öncelikle sizleri çok seviyorum, size mektup gönderme fikri beni çok heyecanlandırdı.Sizlerin sayesinde evlerimizde güvende yaşıyoruz. İyi ki varsınız. Allah sizleri bütün kötülüklerden korusun. Küçücük yüreğimle her gece sizlere dua ediyorum. İnşallah evlerinize sağ salim geri dönersiniz. Allah\'a emanet olun\" diye yazdı.

Nisa Beyazdaş ise, \'Kahraman asker ağabeylerimiz\' başlığıyla kaleme aldığı mektubunda, \"Sevgili asker ağabeyim, ben 3/C sınıfında okumaktayım. Okulumuzda sizlere mektup yazmak projesini duyunca çok heyecanlandım. Bizler burada çok rahatız. Sizin şu anda çok zor bir görevde olduğunuzu biliyorum. Sizin başarılı olmanız için hep dua edeceğim. Bir gün dayım da sizin gibi asker olacak ve vatanımızı koruyacak. Siz olduğunuz sürece vatanımıza kimse zarar veremez. Dualarımız hep sizinle olacak, Allah\'a emanet olun, sizleri çok seviyorum\" cümlelerine yer verdi.

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