Küçük öğrenci bayramlaşmaya giderken öldü

Ankara'nın Pursaklar ilçesinde Adem Çakmak isimli bir öğrenci, akrabaları ile bayramlaşmaya giderken trafik kazasında öldü.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Çakmak, ailesiyle birlikte, bayramlaşmak üzere Çubuk'tan, Pursaklar'da oturan akrabalarına gitmek için otobüse bindi. İlköğretim 3. sınıf öğrencisi Çakmak, Pursaklar'da otobüsten iner inmez yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada yoldan geçen 06 AD 8554 plakalı otomobilin çarptığı Adem Çakmak ağır yaralandı.

Çarpan otomobilin sürücüsü ve babası Ahmet Çakmak tarafından Halil Şıvgın Devlet Hastanesi'ne götürülen Adem Çakmak, tüm çabalara rağmen yaşamını yitirdi.