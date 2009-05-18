Küçük Necla, 6 gün sonra bulundu

Mersin'in Tarsus ilçesinde, evlerinin önüne oynarken kaybolan 5 yaşındaki kız, 6 gün sonra evin yakınlarındaki tarihi harabede bulundu. Kaybolduğu sürede neler yaşadığı henüz öğrenilemeyen, yüzünde sıyrıklar olan küçük kız, hastanede tedavi altına alındı.



Alınan bilgiye göre, anne Mehtap Sadık'ın, 13 Mayısta, kızı Necla'nın (5) Şehitkerim Mahallesi'ndeki evlerinin önüne arkadaşları ile oynamak için çıktıktan sonra kaybolması üzerine yaptığı başvuru sonrasında başlatılan arama çalışmalarında, mutlu sona ulaşıldı.



İlçe Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, küçük kızın kaybolduğu gün evlerinin önünden arkadaşı ile yürüyerek ayrıldığı, daha sonra da yalnız kaldığı yönündeki bilgileri değerlendirerek, ailenin yaşadığı mahallenin yakınındaki Tekke Mahallesi'nde bulunan ziyarete kapalı olduğu belirtilen tarihi Donuktaş Harabesi'nde detaylı araştırma yaptı. Arama sırasında, harabeler içinde etrafı duvarlarla çevrili mekanda ses duyan ekipler, küçük çocuğa ulaştı.



Bulunduğu yerden çıkartılan ve yüzünde sıyrıklar olduğu görülen küçük kız, 112 Acil Servis ambulansı ile 70. Yıl Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.



Tarsus'taki iş yerlerine, otobüs duraklarına ve direklere fotoğraflı ilan asarak kızlarının bulunmasına çalışan Mehtap ve Önder Sadık, haberi duyar duymaz sevinçle hastaneye geldi. Sadık çifti, hasretle çocuklarına sarılarak, kavuşmanın sevincini yaşadı.



Mehtap Sadık, "Allah'a şükürler olsun. Çocuğumuza kavuştuk. O bizim göz bebeğimizdi. Emniyet teşkilatımıza ve bize yardımcı olan herkese teşekkür ederiz" dedi.



Yetkililer, olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğünü, bu arada hastanede tedavi altına alınan küçük kıza psikolojik destek verileceğini bildirdiler.

