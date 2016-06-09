Küçük mülteciler çalışıyor



‘Terre des Hommes' çocuklara yardım örgütü Suriye'ye komşu ülkelerde çalıştırılan çocuk mültecilerin sayısında artış olduğunu duyurdu. Örgütün Perşembe günü yayınlanan raporunda çocukların kısmen bütün ailenin geçimini tek başına sağladığına yer verildi. Raporda Terre des Hommes'in Ürdün, Lübnan, Irak ve Türkiye gibi milyonlarca Suriyeli mültecinin yaşadığı ülkelerdeki görevlilerinden alınan bilgiler değerlendirildi.

Örgütün temsilcisi Albert Recknagel, ‘iç savaşın altıncı yılında sömürülen Suriyeli çocuk mülteci sayısının dramatik şekilde arttığını ve çocukların inşaatlarda, tarlalarda, dilencilikte ya da silahlı gruplar tarafından savaşçı olarak kullanıldığını' söyledi. Recknagel ‘hayatta kalabilmek ve ailelerinin karnını doyurabilmek için kendini parçalayan çocukların sağlıklarının ve geleceklerinin karardığını' belirtti.

‘Terre des Hommes'in anket yaptığı çocukların yarıdan fazlasının günde yedi saatten fazla çalıştırıldığı, küçük mültecilerin üçte birinin ise haftada yedi gün çalışmak zorunda kaldığı ortaya çıktı. Çalıştırılan mülteciler arasında beş ya da altı yaşındaki çocukların da bulunduğuna, büyüklerle aynı işi yaptıklarına, okula gitmediklerine ve yaşlarının gerektirdiği şekilde bakımlarının sağlanmadığına da dikkat çekiliyor.

Çocuk işçiliğiyle mücadele günündeki hazin tablo

‘Terre des hommes' yetkilisi Recknagel, Balkan güzergâhından Avrupa'ya gelen çocuk mültecilerin, sürekli yer değiştirdikleri için yaygın şekilde işçi olarak kullanılmadıklarını, ancak bu güzergâhın kapanmasının çocukların durumunu etkileyebileceğini söyledi.

Dünya çocuk işçiliğiyle mücadele günü dolayısıyla hazırlanan raporda, çocukları koruyucu önlemler alınması için AB ve üye ülkelerle, holdinglere ve sendikalara çağrıda bulunuldu. ‘Terre des Hommes'in raporunda çocuk mültecilerin öğrenim ve yaşlarına uygun bakım ihtiyaçlarının karşılanması gerektiğine de işaret edildi.