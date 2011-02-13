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Yaşam

Küçük Mukaddes, internette tıklanma rekoru kırıyor

8 yaşındaki kızın okulda ders sırasında söylediği türkünün görüntüleri internette tıklanma rekoru kırıyor.

13 Şubat 2011 02:00

T24 - Van'ın Çaldıran İlçesi'ne bağlı, İran sınırına yakın Yağbasan Köyü'nde oturan ilköğretim okulu 2. sınıf öğrencisi 8 yaşındaki Mukaddes Bahçeci'nin okulda ders sırasında söylediği 'Haberin Var mı?' türküsünün görüntüleri internetteki sosyal paylaşım sitelerinde tıklanma rekoru kırıyor.

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Yarıyıl tatili öncesi, Mukaddesi okuldan almaya giden ağabey Turan Bahçeci, son dersi yapan kardeşinin türkü söylediğini görünce, bunu cep telefonunun kamerasıyla kaydetti. Ağabey Turan Bahçeci, çektiği görüntüleri de internette sosyal paylaşım sitesinde paylaştı. Görüntü kısa sürede yoğun ilgi görüp tıklanma rekoru kırdı.

Minik Mukaddes, güzel sesi ve sempatik hareketleriyle ilgi odağı oldu. Mukaddesin 7 kardeşi var 5 erkek 2 kız. Kardeşlerin en küçüğü olan mukkades boş zamanını çiftçilik yapan babasına yardım ediyor ve kuzular ile küçükbaş hayvanların yanında geçiriyor. Mukaddes, gelecekte öğretmen olmayı düşündüğünü, sahip çıkılırsa ses sanatçısı da olmayı hayal ettiğini söyledi.

İnternette yer alan görüntülerini bir kez daha izleyen Mukaddes, Kaymakam ibrahimDündarın misafiri oldu. ve onunla birlikte aynı tü rküye eşlik etti. Minik Mukaddes daha sonra Kaymakamlıkta Türkçe ve Kürtçe ve İngilizce olarak şarkılar okuyarak bol alkış aldı.

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