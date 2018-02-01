Küçük Muhammet yoğun bakımda; üzerine düşen panoyu koyan ise sır (2)

BABA: SORUMLULAR BULUNSUN

Üzerine pano düşen ve halen yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Muhammet Karabakan\'ın babası Cemalettin Karabakan, oğlunun hayatı tehlikesinin devam ettiğini belirtti. Panonun oraya bırakılmasında ihmali bulunanların tespit edilmesini isteyen Karabakan, \'\'Eşim Saniye, ikiz çocuklarımız Muhammet ve Ömer Faruk, 12 yaşındaki İsmail ve 10 yaşındaki Zeynep ile birlikte markete gitmek için kaldırımda yürürken, pano oğlumun üzerine devrilmiş. Eşim o anda önde yürüyormuş, arkasına dönüp baktığında panonun düştüğü fark edince, oğlumu çekip kurtarmak istemiş ama kurtaramamış. Çevredekilerin yardımıyla oğlum kurtarıldı. Panonun oraya bırakılmasıyla ilgili kimin ihmali varsa, sorumlunun bulunup, gerekli cezanın verilmesini istiyoruz.\'\' dedi.

AİLENİN AVUKATI: KİMSE SORUMLULUK ALMAK İSTEMİYOR

Ailenin avukatı Esin Yıldırım, minik Muhammet\'in hayati tehlikesinin devam ettiğini belirtti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığını ifade eden Yıldırım, \'\'Bu olay ihmaller zinciri sonucu oluşmuştur. Belediye, \'İş yeri sahibinin imzasıyla, iş yeri sahibi tarafından sökülüp bize bilgi verildi, biz sökmedik.\' diyor. Denetimli serbestlik kararıyla serbest bırakılan iş yeri sahibi ise \'Belediye söktü, bizim ilgimiz yok\' diyor. Kimse biz yaptık demiyor. Kimse bu mağduriyetten dolayı sorumluluk almak istemiyor. \'\'dedi.

\'PANO 6 AYDIR ORADA\'

Panonun 6 aydır kaldırımın üzerinde durduğunu ileri süren Yıldırım, \'\'Olayın gerçekleştiği sokak kör bir nokta değil. İş yerlerinin çok olduğu ve insanların sürekli gelip geçtiği bir sokaktır. Ancak bu sokakta hiç bir kamera kaydı bulunamadı. O sokak kör bir nokta değil. Panonun da 6 aydır demir yığının orada bırakılması, göz göre cinayettir. İnşallah çocuğumuz iyileşir\'\' dedi.

Muhammet\'in kardeşleriyle birlikte panoyu düşürdüğünün ileri sürüldüğünü hatırlatan Yıldırım, \'\' Muhammet, annesi ve diğer kardeşleriyle kaldırımda yürürken pano devriliyor. 4 çocuğun en büyük 12 yaşında ve 4 çocuğun birleşip, o yüzlerce kilo ağırlığında demir yığınını devirmesi, hayatın olağan akışında zaten imkansız. Bunu söylemeleri bile çok vahim bir durum\' \'dedi.

Yıldırım, yaşanan olayla ilgili kamuoyunu aydınlatmak içinde bir kampanya başlatacaklarını sözlerine ekledi.

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