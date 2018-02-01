Küçük Muhammet yoğun bakımda; üzerine düşen panoyu koyan ise sır

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA\'da sokakta yürürken üzerine reklam panosu devrilen Muhammet Karabakan (4) yoğun bakım ünitesinde yaşam mücadelesi verirken, panoyu kaldırıma bıraktığı öne sürülen oto galeri şirketinin gözaltına alınan yöneticisi Taha Süleyman B. ise çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Firma yetkilileri, panoyu belediyenin söküp bıraktığını öne sürürken, belediye yetkilleri ise firmayı suçladı.

Olay, geçen Salı günü saat 12.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi Şamdancı Cevri Sokak\'ta meydana geldi. Kaldırım üzerine atılı bulunan reklam panosu, bu sırada yoldan geçen Muhammet Karabakan\'ın üzerine devrildi. Yüzlerce kilo ağırlığındaki panonun altında kalan Muhammet, çevredekiler tarafından kurtarıldı. Başına darbe alan küçük Muhammet, ambulansla Konya Numune Hastanesi\'ne kaldırıldı, ilk müdahalenin ardından da Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne sevk edildi. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Karabakan, yaşam mücadelesi veriyor.

REKLAM PANOSU, OTO GALERİYE AİT

Olayın ardından tabela bölgeden kaldırıldı. Çalışma başlatan polis, reklam panosunun yakındaki bir oto galeriye ait olduğunu saptadı. Panoyu belediye ekiplerinin söküp, yere bıraktığını ileri süren şirket yöneticisi Taha Süleyman B. gözaltına alındı. Taha Süleyman B., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, \'Taksirle yaralama\' suçundan çıkarıldığı mahkemece, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

BELEDİYE, FİRMA SÖKTÜ

Karatay Belediyesi yetkilileri, \'\'Tabela firmaya ait. Biz sökmedik. Tabelayla ilgili işlem yapmadık, şikayette gelmedi. Bölge Konya Büyükşehir Belediyesi\'ne ait\' açıklamasında bulundu.

Konya Büyükşehir Belediyesi yetkilileri ise birkaç yıldır, şehir merkezinde, şehir estetiğine uymayan reklam tabelalarını kaldırdıklarını belirterek, \'\'Firmaya, geçtiğimiz yıl reklam panosunu kaldırması konusunda birkaç kez uyarıda bulunup, sökülmesi için süre verildi. Firma, kendisi sökmüş. Bizim ekiplerimiz kontrole gittiğinde, tabelanın firma tarafından söküldüğünü görüp, tutanak hazırladı\'\' dedi.

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