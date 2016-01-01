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Yaşam

Küçük kızın 'pembe bot' sevinci

Geleceğe Işık Tut Derneği, Şemdinli'deki 180 öğrenciye giyim ve kırtasiye yardımında bulundu

01 Ocak 2016 16:44

Yardım derneği Geleceğe Işık Tut'u kuran Ezgi Dilan Yüksel ve Çiğdem Kaplan Instagram üzerinden topladıkları yardım malzemelerini Anadolu’da ihtiyaç sahibi çocuklara ulaştırıyor. Kendisine hediye edilen botu alan küçük kızın sevinci de gözlerinden okundu.

Hürriyet’te yer alan habere göre; Geleceğe Işık Tut Derneği, yürüttüğü sosyal sorumluluk projesiyle Şemdinli ilçesindeki 180 öğrenciye giyim ve kırtasiye yardımı ulaştırdı. Üniversite öğrencilerinden oluşan dernek üyeleri, sosyal medya üzerinden başlattıkları "Geleceğe Işık Tut" projesiyle çok sayıda öğrencinin giyecek ve kırtasiye malzemesi ihtiyacını karşılıyor.

Dernek üyeleri son olarak Şemdinli ilçesindeki öğrencilere giyim ve kırtasiye malzemesi topladı ve yardımları öğrencilere elleriyle dağıttı. Projeyle öğrencilere kırtasiye, kaban, mont ve oyuncak ulaştıran öğrencilerden Ezgi Öztürk, Şennur Aksu ve Zümrüt Kaya, Şemdinli'deki Sabri Özel Ortaokulu’nda eğitimini sürdüren 180 öğrenciye yardımda bulundu.

Ezgi Öztürk, yaptığı açıklamada, ortaokulda görev yapan öğretmen arkadaşının girişimleri sonucu öğrencilere yardım ulaştırdıklarını belirtti.

Dernek üyelerine anlamlı yardımlarından ötürü teşekkür eden öğretmen Hikmet Atilla, yardımın hem öğrencileri hem de kendisini çok mutlu ettiğini söyleyerek, "Yardıma katkı sunanları kutluyorum. Beni ve öğrencilerimi unutmayarak bu soğuk kış gününde öğrencilerimin içini ısıttıkları için kendilerine çok teşekkür ediyorum" dedi.

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