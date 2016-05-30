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Kültür-Sanat

Küçük kızın hayatını kurtaran filin hikâyesi tiyatro oyunu oldu

2004 yılında yaşanan tsunami felaketinde, üzerinde gezintiye çıkan kızın hayatını kurtaran filin hikayesi artık sahnede izlenecek

30 Mayıs 2016 23:08

2004 yılında Hint Okyanusu'nda meydana gelen 9,3 büyüklüğündeki depremin neden olduğu tsunami felaketi sırasında yaşanan ilginç dostluk, tiyatroya taşınıyor. Felaketin yaşandığı sırada bir filin üzerinde gezintiye çıkan Amber Owen'ın hayatta kalma hikâyesi Londra'da sahneleniyor. Fil, Owen'ı tsunami sırasında iç güdüleriyle felaketin yaşandığı bölgeden kaçırmıştı.

NTV'nin haberine göre, felaketin yaşandığı dönemde Tayland'da olan Amber Owen, tsunami sırasında bir filin üzerinde gezintiye çıkmıştı.

Hayvanın içgüdüleri sayesinde bölgeden uzaklaşması ile hayatta kalan küçük kız ile hayvanın dostluğu tiyatro oyunu oldu. 

İngiltere'nin başkenti Londra'da sahneye konulan 'Running Wild' isimli oyun o dönemde yaşanan ilginç hayatta kalma öyküsünü konu alıyor.

War Horse'un sahneye konulmasında rol alan uzmanların da kadrosunda bulunduran oyun 12 Haziran'a kadar izlenebilecek.  

 

250 bin kişi hayatını kaybetmişti

 

26 Aralık 2004'te Hint Okyanusu'nda meydana gelen 9,3 büyüklüğündeki depremin neden olduğu tsunami 14 ülkeyi vurmuş, yüksekliği 30 metreyi bulan dalgalar yaklaşık 250 bin kişinin ölümüne neden olmuştu.

 

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