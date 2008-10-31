Küçük kızı başına taşla vurarak öldürdüler

SİVAS'ın Zara İlçesi'nde yaşayan 12 yaşındaki kız çocuğu N.Ş. boş bir arazide başına taşla vurularak öldürüldü. Küçük kızın dünden beri kayıp olarak arandığı ortaya çıktı.



İlçe merkezinde Gazi İlköğretim Okulu 7'inci sınıfta okuyan Ali ve Neziha Ş. çiftinin 3 çocuğundan ikincisi olan N.Ş, dün okul çıkışında kursa katıldıktan sonra bir daha evine dönmedi. Yenicami Mahallesi, Suşehri yolu Kaledibi mevkisinde yaşayan ailesi, kızlarının eve gelmemesi üzerine polise haber verdi. Polis ekipleri ailesi ve ilçe halkının katılımıyla gece geç saatlere kadar küçük kızı aradı.



Sabah saatlerinde Suşehri yolu yakınlarındaki boş arazide, küçük kızın önce etrafa dağılmış kitapları, daha sonra da cesedi vatandaşın ihbarı sonucu bulundu. Güvenlik güçlerince yapılan incelemede, evine 300 metre uzaklıkta bulunan küçük kızın başına taşla vurularak öldürüldüğü belirlendi. Küçük kızın yarı çıplak halde bulunması tecavüz şüphesi uyandırdı. Olay yerinde yapılan savcılık incelemesinden sonra N.Ş'nin cesedi otopsi için Zara Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. N.Ş'nin kesin ölüm nedeni ile tecavüze uğrayıp uğramadığının otopsi sonucunda belli olacağı bildirildi. Olayın şokunu yaşayan acılı aile, fail yada faillerinin bir an evvel bulunmasını istedi. Sivas Emniyet Müdrülüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı cinayet bürosu ekipleri faillerin bulunması için geniş çaplı bir soruşturma başlattı.



