Küçük kıza vahşetin zanlısı babası çıktı

T24 - Güvenlik kameralarınca görüntülenen 9 yaşındaki ilköğretim okulu öğrencisi Z.E'yi okul çıkışında döven kişinin babası olduğu ortaya çıktı.



Trabzon Valisi Recep Kızılcık, Araklı ilçesinde, bir ilköğretim okulu öğrencisi kız çocuğunun okul çıkışında babası tarafından tekme tokatlı saldırıya uğramasını şiddetle kınadıklarını belirterek, ''Savcılığa suç duyurusunda bulunularak gerekli işlemler başlatıldı'' dedi.

Kızılcık, Araklı'da ilköğretim okulu 3. sınıf öğrencisi Z.E'nin babası İ.E tarafından darp edilmesine ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Olayın yaklaşık 2 ay önce ilçenin bir köyünde yaşandığını belirten Kızılcık, şöyle konuştu:

''Araklı'nın bir köyünde yaklaşık 2 ay önce çok yakını tarafından 9 yaşındaki bir kız çocuğumuz maalesef feci bir şekilde dövülme tabirinin ötesinde hırpalanmış. Bu bize geçtiğimiz cuma günü bir kaset marifetiyle Araklı Kaymakamlığı'mıza gönderildi. Hemen bizim talimatımızla savcılığa suç duyurusunda bulunularak gerekli işlemler başlatıldı. Zanlı veya zanlıların yakalanması için gerekli tahkikat başlatıldı. Ertesi gün zanlı yakalandı.

9 yaşındaki kız çocuğumuzu dövenin dışarıdan değil ailenin içinden birisi olduğu tespit edildi. Darp edilenin hem bir kız çocuğu olması, hem çocuk olması, hem de bir insanın bu şekilde dövülmesi nedeniyle olayı şiddetle kınıyoruz.''



Koruma altına alınabilir



Vali Recep Kızılcık, Z.E. ile ilgili gerekli tedbirleri alacaklarını belirterek, ''Devlet olarak da gerekirse çocuğun koruma altına alınması için de gerekli işlemleri başlattık. Bu olayın isterse ailede en yakını, birinci derecede yakını olsun kabul edilebilir hiç bir tarafı yok'' dedi.

Çocuğun kim tarafından dövüldüğü sorulan Vali Kızılcık, ''Maalesef kimin dövdüğünü söylemeye dilim varmıyor. Çok feci bir olay'' yanıtını verdi.

Öte yandan, küçük Z.E'yi dövmesi bir firmanın güvenlik kamerasına yansıyan ve gözaltına alınan baba İ.E'nin, Araklı İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemleri tamamlandı.

Zanlı İ.E, daha sonra jandarma ekiplerince Araklı Cumhuriyet Savcılığı’na sevk edildi. Küçük Z.E. ile annesinin de ifadesinin alınması amacıyla savcılığa geldiği belirtildi.