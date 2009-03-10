Küçük kıza taciz tutuklattı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, eşini terk edip kendisiyle birlikte yaşamaya başlayan kadının 8 yaşındaki kızına tacizde bulunmakla suçlanan bir kişi tutuklandı.



İddiaya göre, 32 yaşındaki Mehmet S., 2 ay önce evi terk eden eşi 30 yaşındaki Emine S.'nin, kızı H.'yi kendisine göstermediğini ve Osman Y. adlı kişinin evinde kaldığını belirterek savcılığa suç duyurusunda bulundu.



Bunun üzerine savcının talimatıyla harekete geçen polis, Emine S., kızı H.S. ve Osman Y.'yi savcılığa götürdü. Burada Emine S., 2 aydır birlikte yaşadığı Osman Y.'nin kendisini başka erkeklerle fuhuş yapmaya zorladığını, kendisinin evde olmadığı sırada da kızı H.S.'ye cinsel tacizde bulunduğunu iddia etti.



Bu iddiaları H.S.'nin de doğrulaması üzerine savcı, Osman Y.'nin de bu suçlamalarla ilgili ifadesini aldı. Suçlamaları kabul etmeyen Osman Y., sevk edildiği mahkeme tarafından `çocuğa cinsel istismar', `fuhuşa aracılık etmek ve yaptırmak' suçlamalarıyla tutuklanarak Çorlu Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

