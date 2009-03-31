Küçük kıza porno tuzağı

Kadıköy’de, bir anne Cumhuriyet Savcılığı’na giderek 9 yaşındaki kızının internet üzerinden bir kişinin tacizine uğradığı şikayetinde bulundu. Adı açıklanmayan anne şikayet dilekçesinde, “Çocuğum MSN üzerinden kadın rumuzlu biriyle konuşuyordu. Yaptıkları konuşmaları incelediğimde müstehcen şeyler konuştuklarını gördüm." dedi.



Çocuğunun kiminle konuştuğunu sorduğunda ise kendisine, “Tanıştığım bir abla ile ergenlik üzerine konuşuyorduk. Sonra konuştuklarımızı ve görüntümü kaydettiğini söyledi. Soyunmadığım takdirde, görüntü ile aramızdaki konuşmaları aileme yollayacağını söyledi. Bunun üzerine korkumdan istediklerini yaptım" dediğini bildirdi.



Polis harekete geçti



Savcılığın talimatı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Bilişim Suçları Büro Amirliği’nce olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Yapılan soruşturma kapsamında, ilköğretim 3’üncü sınıf öğrencisi 9 yaşındaki L.R.’nin kullandığı bilgisayar incelendi. İncelemede L.R.’nin kadın rumuzlu biriyle MSN üzerinden müstehcen konuşmalar yaptığı tespit edildi. Yapılan teknik çalışmalarda, konuşulan karşı bilgisayar belirlendi. Ardından Büyükçekmece’de bir ev ile Bakırköy’de bir telefon bayisine baskın düzenlendi. Baskında, söz konusu ev ve işyerindeki iki bilgisayar el konuldu.



100 çocukla daha konuşmuş



İki bilgisayarlarda yapılan incelemede, L.R. ile birlikte yaklaşık 50 kız çocuğunun çıplak görüntülerine rastlandı. Ayrıca, 100 kadar ayrı kadın rumuzu ile küçük yaştaki kız çocukları ile MSN üzerinden müstehcen konuşmalar yapıldığı tespit edildi. Bunun üzerine telefon bayisinin sahibi 34 yaşındaki Timur A. gözaltına alındı.



Şüpheli itiraf etti



Asayiş Şube Müdürlüğü’ne getirilerek sorgulaması yapılan evli ve iki çocuklu Timur A. suçunu itiraf etti. Timur A. ifadesinde, “Eşim ile aramda sorun vardı. İnternet üzerindeki çocuk sitelerine girmeye başladım. Farklı kadın rumuzlarıyla, çocuklara kendimi 14 yaşındaki abla olarak tanıtıyordum. Önce biraz konuşup sonra kendilerine ergenlik konularını öğreteceğimi söyleyip vücutlarını açmalarını söylüyordum. Yaptığımdan pişmanım" şeklinde ifade verdi.



Öte yandan, tacize maruz kalan 9 yaşındaki L.R.’nin olaydan dolayı psikolojisinin bozulduğu ve bu konuda tedavisinin sürdüğü belirtildi.



Yetkililerden uyarı



Yetkililer, evlerinde internet olan ailelere çocuklarını takip etmeleri konusunda uyardı. Yetkililer, “Aileler, bilgisayarlar evde ortak kullanılan alanlara koysunlar. Bilgisayar ekranı kapıya bakacak şekilde yerleştirsinler. Çocuklarının kiminle internet arkadaşlığı kurduklarını kontrol etsinler" uyarısında bulundu.